Об этом рассказала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что к работам привлечены 248 человек и 58 единиц техники, из них от ГСЧС – 153 человека и 19 единиц техники.

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Под завалами до сих пор могут находиться люди

Как сообщили корреспонденты Суспільного, по предварительным спискам нашли всех, однако ГСЧС считает, что под завалами еще могут оставаться люди.

Последствия ракетных обстрелов Одесчины / Фото Суспільне Одесса

Напомним. Известно, что в результате обстрелов Одесчины погиб 21 человек. В многоэтажке, в которую попала российская ракета, погибли 16 человек, 38 получили ранения, 5 из них – дети от 3 до 17 лет. На базе отдыха "Годжи" погибли 5 человек, в том числе 10-летний мальчик. Еще 5 человек получили ранения.

Обстрелы Одесской области 1 июля: главное

Войска России в очередной раз атаковали Одесскую область в ночь на 1 июля. Известно, что обстрел произошел около 1 часа ночи. Оккупанты попали в 9-этажку и две базы отдыха в селе Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесчины.

В результате ракетных ударов здания серьезно пострадали, а под завалами оказалось гражданское население.

Впоследствии ОК "Юг" подтвердило, что враг нанес ракетный удар со стратегической авиации со стороны Черного моря. Россияне выпустили ракеты X-22 с самолетов Ту-22. Россия ударила по Одесчине сразу тремя ракетами.

В Офисе Президента отреагировали на циничный обстрел со стороны российских оккупантов. В частности, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что ракетный удар по Одесчине – это террор.

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