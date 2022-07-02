Об этом рассказала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что к работам привлечены 248 человек и 58 единиц техники, из них от ГСЧС – 153 человека и 19 единиц техники.

Читайте также Черное море для оккупантов превратится в "мертвое", – Братчук пригрозил российским десантникам

Под завалами до сих пор могут находиться люди

Как сообщили корреспонденты Суспільного, по предварительным спискам нашли всех, однако ГСЧС считает, что под завалами еще могут оставаться люди.

Последствия ракетных обстрелов Одесчины / Фото Суспільне Одесса

Обстрелы Одесской области 1 июля: главное

Обратите внимание – бегство россиян со Змеиного подтвердил Пентагон: детали в видео