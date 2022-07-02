Про це розповіла Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що до робіт залучено 248 осіб та 58 одиниць техніки, з них від ДСНС – 153 особи та 19 одиниць техніки.

Читайте також Чорне море для окупантів перетвориться на "мертве", – Братчук пригрозив російським десантникам

Під завалами досі можуть перебувати люди

Як повідомили кореспонденти Суспільного, за попередніми списками знайшли всіх, утім ДСНС вважає, що під завалами ще можуть залишатися люди.

Наслідок ракетного обстрілу Одещини / Фото Суспільне Одеса

Обстріли Одещини 1 липня: головне

Зверніть увагу – втечу росіян зі Зміїного підтвердив Пентагон: деталі у відео