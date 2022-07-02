Про це розповіла Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що до робіт залучено 248 осіб та 58 одиниць техніки, з них від ДСНС – 153 особи та 19 одиниць техніки.

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Під завалами досі можуть перебувати люди

Як повідомили кореспонденти Суспільного, за попередніми списками знайшли всіх, утім ДСНС вважає, що під завалами ще можуть залишатися люди.

Наслідок ракетного обстрілу Одещини / Фото Суспільне Одеса

Нагадаємо. Наразі відомо, що внаслідок обстрілів Одещини загинула 21 людина. У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, загинули 16 осіб, 38 отримали поранення, 5 із них – діти віком від 3 до 17 років. На базі відпочинку "Годжі" загинули 5 осіб, серед них 10-річний хлопчик. Ще 5 людей отримали поранення.

Обстріли Одещини 1 липня: головне

Війська Росії вчергове атакували Одеську область у ніч проти 1 липня. Відомо, що обстріл відбувся близько 1 години ночі. Окупанти влучили у 9-поверхівку та у дві бази відпочинку у селі Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі Одещини.

Унаслідок ракетних ударів будівлі зазнали серйозних руйнувань, а під завалами опинилося цивільне населення.

Згодом ОК "Південь" підтвердило, що ворог завдав ракетного удару зі стратегічної авіації з боку Чорного моря. Росіяни випустили ракети X-22 з літаків Ту-22. Росія вдарила по Одещині відразу трьома ракетами.

В Офісі Президента відреагували на цинічний обстріл з боку російських окупантів. Зокрема, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що ракетний удар по Одещині – це терор.

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