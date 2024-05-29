Под завалами оказалась целая семья: в Селидово на месте удара нашли тело подростка

В ходе поисковых работ на месте удара по городу Селидово Донецкой области спасатели нашли фрагменты двух тел. Под завалами разбомбленного дома оказалась, вероятно, целая семья.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и Офис генерального прокурора Украины.

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Враг ударил поздно вечером

28 мая в 21:30 российские войска нанесли удар по частному сектору города Селидово. Предварительно, двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН.

В прокуратуре отметили, что под завалами разбомбленного дома оказалась, вероятно, целая семья.

"Бабушку 73 лет деблокировали спасатели. У женщины множественные ранения и сотрясение головного мозга. Также в ходе поисково-спасательной операции найдены фрагменты тел". – говорится в сообщении.

По предварительным данным, они могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей и ее внуку 13 лет., уточняют, что идентификация останков продолжается.

Под завалами нашли тело подростка

Руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в свою очередь подтвердил, что сразу после удара было известно, что погиб 53-летний мужчина и получила ранения 70-летняя женщина. Впрочем уже во время разбора завалов было найдено еще одно тело.

"Сегодня в ходе поисковых работ спасатели достали из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", – сообщил Филашкин.

Последствия удара по Селидовому / Фото Офиса генпрокурора

Подробнее об ударе

Всего в результате удара в городе повреждены 10 домов и магазин.

Начальник ОГА добавил, что все пострадавшие семьи получили наборы для экстренного ремонта. Ликвидация последствий атаки продолжается.