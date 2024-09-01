Под завалами спорткомплекса, куда попала ракета в Харькове, могут оставаться люди

Оккупанты ударили по Дворцу спорта в Харькове 1 сентября. Он расположен в Немышлянском районе города.

Очередная трагедия в Харькове произошла 1 сентября. Город еще не оправился от предыдущей жестокой атаки, как враг ударил снова.

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Что известно об ударе по Дворцу спорта в Харькове

Продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий. Под завалами до сих пор могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются,

– написал Олег Синегубов.

Чиновник добавил: один мужчина, который работает во Дворце электриком, был заблокирован среди завалов. Сейчас он в безопасности.

Возле самого спорткомплекса зафиксировали не менее 6 прилетов, часть ракет попала в землю.

На 15:28 количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них 5 детей.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что удары нанесены по трем локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Среди повреждений – отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру,

– указал он.

Справка. Неподалеку Дворца спорта в Харькове есть одноименная станция метро, несколько почтовых отделений, магазины и городская детская неврологическая больница.