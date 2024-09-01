Чергова трагедія в Харкові сталася 1 вересня. Місто ще не оговталось від попередньої жорстокої атаки, як ворог ударив знову.

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Що відомо про удар по Палацу спорту в Харкові

Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються,

– написав Олег Синєгубов.

Посадовець додав: один чоловік, який працює у Палаці електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці.

Біля самого спорткомплексу зафіксували щонайменше 6 прильотів, частина ракет влучила в землю.

На 15:28 кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них 5 дітей.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ударів завдано по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру,

– вказав він.

Довідка. Неподалік Палацу спорту в Харкові є однойменна станція метро, кілька поштових відділень, магазини та міська дитяча неврологічна лікарня.