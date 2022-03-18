Под завалами театра в Мариуполе – еще сотни людей: несмотря на обстрелы, их будут спасать

Спасательные работы на месте взрыва россиянами драмтеатра в Мариуполе продолжаются. Местные жители скрывались там от обстрелов, но врага это не остановило.

Об этом в своем обращении 18 марта рассказал президент Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что по состоянию на сегодняшний день уже спасли более 130 человек. Как ранее рассказывал нардеп Сергей Тарута, они вышли из бомбоубежища через выход, который удалось разблокировать первым. Однако под завалами находятся еще сотни мариупольцев, подчеркнул Зеленский.

Несмотря на обстрелы, на все сложности мы будем продолжать спасательные работы,

– подчеркнул политик.

Накануне работники Службы безопасности Украины, разбиравшие завал в драмтеатре Мариуполя, попали под вражеский обстрел.

Россияне цинично атакуют гражданских

Оккупанты безжалостно атаковали здание, где мариупольцы скрывались от их атак, 16 марта. Их не остановили даже большие надписи "Дети", которые оставили перед фасадом здания. Как рассказали в МВД, большинство людей выжили. Но окончательной информации, к сожалению, пока нет.

Обращение Зеленского за 18 марта: смотрите видео