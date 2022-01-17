Под зданием суда по делу Порошенко собрались много силовиков – фото и видео с места

Печерский районный суд города Киева рассматривает дело Петра Порошенко. Пятому президенту Украины избирают меру пресечения. У здания суда собралась Нацгвардия, полиция и техника.

Соответствующую информацию сообщает журналистка 24 канала. Именно такая ситуация у суда ориентировочно в 19:16 17 декабря.

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Возле Печерского суда Киева собралась техника и Нацгвардия

Возле суда собралась Нацгвардия и правоохранители. В частности на кадрах заметно несколько десятков человек в форме. Кроме того, есть техника.

Возле суда собралась Нацгвардия и правоохранители: смотрите видео 24 канала

Журналистка 24 канала с места события рассказала, что выезд из здания суда блокируют часть сторонников Петра Порошенко. Сейчас активисты выпускают машины, которые выезжают. Однако сторонники пятого президента частично заблокировали выезд из суда со стороны улицы Владимирской.

Вероятно такие действия совершают на случай, если суд примет решение взять политика под стражу. Также известно, что возле помещения суда находилось два автозака, однако остался один.

Возле здания суда находится полиция и Нацгвардия / Фото Валентины Полищук и скриншоты с видео

Возле Печерского суда собралась Нацгвардия с техникой – смотрите видео​

Коротко о суде по делу Петра Порошенко

Суд по делу Порошенко о государственной измене стартовал в 17 января после 11 часов. Избирают меру пресечения Порошенко по так называемому "угольному делу" в Печерском районном суде Киева. Прокуроры просят взять пятого президента под стражу.

Защитники Порошенко отрицают то, что нардеп является подозреваемым по делу. Мол, никакого сообщения о подозрении политик не получал.

Известно, что следственным судьей является Алексей Соколов, которого на должность назначал сам Петр Порошенко своим указом в 2017 году. Сторонники Порошенко заявили, что судье стало плохо, однако в суде возразили.

Суд завершил слушание дела о возможной госизмене и финансировании Петром Порошенко террористов. После выступлений адвокатов и пятого президента, суд отправился в совещательную комнату для принятия решения.

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