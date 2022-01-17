Відповідну інформацію повідомляє журналістка 24 каналу. Саме така ситуація біля суду орієнтовно о 19:16 17 грудня.

До теми Печерський райсуд розглядає справу Порошенка: онлайн-трансляція

Біля Печерського суду Києва зібралась техніка та Нацгвардія

Біля суду зібралась Нацгвардія та правоохоронці. Зокрема на кадрах помітно кілька десятків людей у формі. Окрім того, є техніка.

Біля суду зібралась Нацгвардія та правоохоронці: дивіться відео 24 каналу

Журналістка 24 каналу з місця події розповіла, що виїзд з будівлі суду блокують частина прихильники Петра Порошенка. Наразі активісти випускають автівки, які виїжджають. Проте прихильники п'ятого президента частково заблокували виїзд з суду з боку вулиці Володимирської.

Ймовірно такі дії вчиняють на випадок, якщо суд ухвалить рішення взяти політика під варту. Також відомо, що біля приміщення суду перебувало два автозаки, проте залишився один.

Біля приміщення суду перебуває поліція та Нацгвардія / Фото Валентини Поліщук та скриншоти з відео

Біля Печерського суду зібралась Нацгвардія з технікою – дивіться відео

Коротко про суд у справі Петра Порошенка

Суд у справі Порошенка щодо державної зради стартував у 17 січня після 11 години. Обирають запобіжний захід Порошенку у так званій "вугільній справі" у Печерському районному суді Києва. Прокурори просять взяти п'ятого президента під варту.

Захисники Порошенка заперечують те, що нардеп є підозрюваним у справі. Мовляв, жодного повідомлення про підозру політик не отримував.

Відомо, що слідчим суддею є Олексій Соколов, якого на посаду призначав сам Петро Порошенко своїм указом в 2017 році. Прихильники Порошенка заявили, що судді стало зле, проте в суді це заперечили.

Суд завершив слухання справи про ймовірну держзраду та фінансування Петром Порошенком терористів. Після виступів адвокатів та п'ятого президента, суд відправився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Який запобіжний захід оберуть Порошенку? Прогноз Фесенка – дивіться відео