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      Под Киевом в доме нашли труп мужчины: фото

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      Под Киевом в собственном доме нашли труп мужчины: фото
      Под Киевом в собственном доме нашли труп мужчины: фото / Информатор

      В Фастове Киевской области жители обнаружили тело мужчины, ему было 43 года. Тело нашли с признаками насильственной смерти, уже через несколько дней. Мужчина все это время не выходил на связь, а в его доме горел свет.

      Происшествие случилось в январе 2019 года. Об этом сообщает Информатор с ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

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      На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Фастовского отделения полиции. Во время осмотра места преступления полицейские изъяли несколько вещественных доказательств. По факту умышленного убийства правоохранители открыли уголовное производство и взялись устанавливать личность злоумышленника и искать его.

      Карта с изображением места:

      Работа полиции длилась почти три месяца. В результате сотрудникам Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами Фастовского отделения полиции удалось задержать предполагаемого убийцу – им оказался ранее судимый 38-летний мужчина.

      За совершение умышленного убийства злоумышленнику объявили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. На данный момент продолжается досудебное расследование.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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