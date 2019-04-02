Под Киевом в доме нашли труп мужчины: фото

В Фастове Киевской области жители обнаружили тело мужчины, ему было 43 года. Тело нашли с признаками насильственной смерти, уже через несколько дней. Мужчина все это время не выходил на связь, а в его доме горел свет.

Происшествие случилось в январе 2019 года. Об этом сообщает Информатор с ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Читайте также: В ночь на 1 апреля в Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже: фото, видео

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Фастовского отделения полиции. Во время осмотра места преступления полицейские изъяли несколько вещественных доказательств. По факту умышленного убийства правоохранители открыли уголовное производство и взялись устанавливать личность злоумышленника и искать его.

Карта с изображением места:

Работа полиции длилась почти три месяца. В результате сотрудникам Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами Фастовского отделения полиции удалось задержать предполагаемого убийцу – им оказался ранее судимый 38-летний мужчина.

За совершение умышленного убийства злоумышленнику объявили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Читайте также: В Киеве на железнодорожном мосту повесился мужчина: фото, видео