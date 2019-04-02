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      Під Києвом у власному домі знайшли труп чоловіка: фото

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      Під Києвом у власному домі знайшли труп чоловіка: фото
      Під Києвом у власному домі знайшли труп чоловіка: фото / Інформатор

      У Фастові Київської області мешканці виявили тіло чоловіка, йому було 43 роки. Тіло знайшли із ознаками насильницької смерті, вже через декілька днів. Чоловік весь цей час не виходив на зв'язок, а в його будинку горіло світло.

      Подія трапилась в січні 2019 року. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу поліції Київської області.

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      На місце події виїхала слідчо-оперативна група Фастівського відділення поліції. Під час огляду місця злочину поліцейські вилучили кілька речових доказів. За фактом умисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження і взялися встановлювати особу зловмисника і шукати його.

      Карта із зображенням місця: 

      Робота поліції тривала майже три місяці. В результаті співробітникам Управління карного розшуку поліції Київської області спільно з колегами Фастівського відділення поліції вдалося затримати передбачуваного вбивцю – ним виявився раніше раніше судимий 38-ми річний чоловік.

      За вчинення умисного вбивства зловмисникові оголосили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці. На даний момент триває досудове розслідування.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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