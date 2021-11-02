Таран подал в Раду заявление об отставке

Андрей Таран написал заявление об отставке с поста главы Министерства обороны Украины. Он уже успел подать документ в Верховную Раду.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины,

– написал "слуга народа".

К слову, об увольнении Андрея Тарана с поста главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.

Назначение Резникова министром

Юрий Бутусов 24 октября проинформировал, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Алексей Резников 1 ноября подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Теперь его, вероятно, назначат главой Минобороны.

Следует отметить, что министр обороны, а также министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента.