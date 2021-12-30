Подарки на Новый год: где украинцы покупают подарки и что будут дарить

Подарки близким украинцы любят покупать заранее. В частности, 31% респондентов – частично закупают гостинцы наперед. Еще 27% украинцев заранее покупают все подарки.

За месяц до праздников новогодний шоппинг начинают 65% опрашиваемых. За неделю до праздников штурмовать магазины начинают 33% респондентов.

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Где украинцы покупают подарки

в торговых центрах;

в интернет-магазинах;

в супермаркетах.

Интересные детали

Украинцы любят скидки. По акциям продукты покупают 52% опрошенных, подарки – 49%.

Вкусности до сих пор остаются самым популярным подарком на новогодне-рождественские праздники. Их планируют дарить 48% опрашиваемых.

Рейтинг самых популярных подарков

косметика – 29% респондентов;

игрушки, детские вещи – 27%;

предметы декора, сувениры – 24%;

одежда – 21%;

гаджеты – 18%;

алкоголь – 16%;

готовые наборы подарков – 15%;

чай и кофе – 12%;

украшения – 12%.

40% украинцев в этом году часто испытывали стресс

Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто страдали от стресса.

Иногда испытывали стресс еще 29% опрашиваемых.

Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс, 7% – никогда.

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Участие в опросе приняли украинцы в возрасте от 18 до 55 лет. Объем выборки – 1000 респондентов. Метод – онлайн-опрос.