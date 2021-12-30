Подарки на Новый год: где украинцы покупают подарки и что будут дарить
30 декабря 2021 , 12:40Читати новину українською
Источник:Kantar
Подарки близким украинцы любят покупать заранее. В частности, 31% респондентов – частично закупают гостинцы наперед. Еще 27% украинцев заранее покупают все подарки.
За месяц до праздников новогодний шоппинг начинают 65% опрашиваемых. За неделю до праздников штурмовать магазины начинают 33% респондентов.
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Где украинцы покупают подарки
- в торговых центрах;
- в интернет-магазинах;
- в супермаркетах.
Интересные детали
Украинцы любят скидки. По акциям продукты покупают 52% опрошенных, подарки – 49%.
Вкусности до сих пор остаются самым популярным подарком на новогодне-рождественские праздники. Их планируют дарить 48% опрашиваемых.
Рейтинг самых популярных подарков
- косметика – 29% респондентов;
- игрушки, детские вещи – 27%;
- предметы декора, сувениры – 24%;
- одежда – 21%;
- гаджеты – 18%;
- алкоголь – 16%;
- готовые наборы подарков – 15%;
- чай и кофе – 12%;
- украшения – 12%.
40% украинцев в этом году часто испытывали стресс
- Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто страдали от стресса.
- Иногда испытывали стресс еще 29% опрашиваемых.
- Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс, 7% – никогда.
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