Подбитая "Москва": первые, вероятно, подтвержденные фотографии показали исследователи OSINT

В сети обнародовали первые фото российского крейсера "Москва" после попадания ракеты. В настоящее время продолжается верификация корабля из фотографий.

Однако все факты указывают на то, что смогли сфотографировать именно подорванный флагман ВМС России. Изображение распространили исследователи OSINTtechnical.

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Что именно указывает на достоверность фотографий

На двух обнародованных фото крейсер класса "Слава", к которому принадлежала "Москва". За последние годы ни один из таких российских кораблей так не пылал. Также в реестре изображений Google нет фотографий, которые алгоритм поисковика считает похожими.



Поиск по фото в Google / Скриншот

В телеграме "Ланчет пишет" сообщили, что сфотографировали полузатонувший корабль моряки из Турции. Они были недалеко в момент подбития судна.



Вероятно, момент крушения ведущего крейсера ВМС России / Фото OSINT

Дата может отличаться

Пока неизвестно, когда туда прибыли другие моряки. Авторы OSINT отметили, что существует расхождение между возможными датами съемки. Фото сделали либо 14 апреля, либо уже через сутки после инцидента.

Крейсер "Москва" раньше и, вероятно, после ракет "Нептун"​ / Фото OSINT и weaponews.com

Важно, что в день начала потопления советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что на море шторм. Именно поэтому служащим ВМС России не могли быстро оказать помощь.

Сильно горит. Прямо сейчас. А море штормовое, и неизвестно, удастся ли им (россиянам – 24 канал) оказать соответствующую помощь,

– объяснил тогда Арестович.

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Основное о затоплении "Москвы"

Украинская сторона официально не подтверждала и не опровергала, что наши военные атаковали крейсер 14 апреля. В Минобороны на следующий день только сказали, что в условиях военного положения "информация тоже является оружием".

Однако очень распространено мнение, что крейсер был подбит украинским береговым ракетным комплексом "Нептун". В борт попало 2-3 ракеты, а затем там сдетонировал весь боезапас. На борту было около 510 членов экипажа.

С кораблем практически утонул образ "несокрушимого русского флота". В Крыму перестают верить СМИ, а командование армии России было настолько шокировано, что запретило выход своих кораблей из Севастополя.

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