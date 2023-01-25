"Начинаем одевать костюмы ATACMS": как украинцы реагируют на решение Германии по Leopard 2
В среду, 25 января, Германия официально заявила, что передаст Украине танки Leopard 2. Украинцы отреагировали на эту новость порцией мемов.
Правительство Германии в среду приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard-2. 24 Канал собрал подборку мемов украинцев на эту тему.
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Как реагирует сеть на решение Германии
Леопард снова стал в моде, в сети можно увидеть немало сообщений, связанных с окраской. Однако это уже не о трендах, а о танках Leopard 2.
В частности, в социальных сетях начался настоящий леопардовый бум под хештегом #freetheleopards. Этот флешмоб объединил европейцев и украинцев, призывающих предоставить ВСУ танки Leopard для борьбы с российскими оккупантами.
После того, как стало известно о решении Германии предоставить танки Украине, сеть разразилась новыми мемами. Конечно, не обошлось без леопардов.
Украинцы благодарят Германию / Скриншот
Смешная реакция украинцев / Скриншот
Новые мемы о "Леопардах" / Скриншот
Также украинцы шутят о том, что первые "Леопарды" от Германии уже прибыли в Украину.
"Первые "Леопарды"" / Скриншот
Также в сети уже готовятся к новому флешмобу. На этот раз они будут относиться к ракетам ATACMS и истребителям F-16.
Похоже, что ожидает новый флешмоб / Скриншот
Что известно о важном решении Германии
- 25 января Германия согласовала передачу Украине роты танков Leopard 2 (14 танков) и разрешили реэкспорт другим странам.
- Немецкое правительство заявило, что цель Берлина – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2.
- Обучение украинскому экипажу должно начаться в ближайшее время, отмечает прессслужба.