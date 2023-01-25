"Начинаем одевать костюмы ATACMS": как украинцы реагируют на решение Германии по Leopard 2

В среду, 25 января, Германия официально заявила, что передаст Украине танки Leopard 2. Украинцы отреагировали на эту новость порцией мемов.

Правительство Германии в среду приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard-2. 24 Канал собрал подборку мемов украинцев на эту тему.

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Как реагирует сеть на решение Германии

Леопард снова стал в моде, в сети можно увидеть немало сообщений, связанных с окраской. Однако это уже не о трендах, а о танках Leopard 2.

В частности, в социальных сетях начался настоящий леопардовый бум под хештегом #freetheleopards. Этот флешмоб объединил европейцев и украинцев, призывающих предоставить ВСУ танки Leopard для борьбы с российскими оккупантами.

После того, как стало известно о решении Германии предоставить танки Украине, сеть разразилась новыми мемами. Конечно, не обошлось без леопардов.



Украинцы благодарят Германию / Скриншот



Новая порция мемов / Скриншот



Смешная реакция украинцев / Скриншот



Новые мемы о "Леопардах" / Скриншот

Также украинцы шутят о том, что первые "Леопарды" от Германии уже прибыли в Украину.



Шутки украинцев / Скриншот



"Первые "Леопарды"" / Скриншот

Также в сети уже готовятся к новому флешмобу. На этот раз они будут относиться к ракетам ATACMS и истребителям F-16.



Похоже, что ожидает новый флешмоб / Скриншот

ATACMS – это американская тактически баллистическая ракета класса земля – земля. Эти ракеты имеют функцию стрельбы на расстояние до 300 км. Однако здесь также многое зависит от модификации, которых в США целых пять.



Новые мемы / Скриншот

Что известно о важном решении Германии

25 января Германия согласовала передачу Украине роты танков Leopard 2 (14 танков) и разрешили реэкспорт другим странам.

Немецкое правительство заявило, что цель Берлина – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2.

Обучение украинскому экипажу должно начаться в ближайшее время, отмечает прессслужба.

F-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой лёгкий истребитель четвертого поколения компании Lockheed Martin. Его универсальностью и относительно невысокой стоимостью F-16 считают самым массовым истребителем четвертого поколения в мире.