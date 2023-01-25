Уряд Німеччини у середу прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2. 24 Канал зібрав добірку мемів українців на цю тему.
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Як реагує мережа на рішення Німеччини
Леопард знову став у моді, у мережі можна побачити чимало дописів, які пов'язані з забарвленням. Однак це вже не про тренди, а про танки Leopard 2.
Зокрема, в соціальних мережах розпочався справжній леопардовий бум під хештегом #freetheleopards. Цей флешмоб об'єднав європейців та українців, які закликають надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з російськими окупантами.
Після того, як стало відомо про рішення Німеччини надати танки Україні, мережа вибухнула новими мемами. Звісно, що не обійшлося без леопардів.
Українці дякують Німеччині / Скриншот
Нова порція мемів / Скриншот
Кумедна реакція українців / Скриншот
Нові меми про "Леопарди" / Скриншот
Також українці жартують про те, що нібито перші "Леопарди" від Німеччини вже прибули в Україну.
Жарти українців / Скриншот
"Перші "Леопарди"" / Скриншот
Також у мережі вже готуються до нового флешмобу. Цього разу вони будуть стосуватися ракет ATACMS та винищувачів F-16.
Схоже, що очікує новий флешмоб / Скриншот
Нові меми / Скриншот
Що відомо про важливе рішення Німеччини
- 25 січня Німеччина погодила передачу Україні роти танків Leopard 2 (14 танків) і дозволила реекспорт іншим країнам.
- Німецький уряд заявив, що мета Берліна – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2.
- Навчання українського екіпажу має розпочатися найближчим часом, зазначає пресслужба.