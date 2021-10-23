Подчинился СНБО, – министр Абрамовский объяснил, почему написал заявление об отставке

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что написать заявление об увольнении его побудили выводы СНБО. Согласно им, ведомство неэффективно выполняет свою работу.

Какая разница, что я не согласен, если есть протокол СНБО, – министр

Абрамовский не считает, что его министерство не справляется со своей работой. Он объяснил, что некоторые вещи ведомство может выполнить лишь после долгой процедуры одобрения законов.

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Я считаю, что решение СНБО, которое указывает, что мы плохо выполняем указы президента, – достаточное основание, чтобы написать заявление об отставке. Я с этим не согласен, но какая разница, если есть протокол СНБО,

– заявил Абрамовский.

Он добавил: "Есть задачи, которые не выполнены. Например, согласование Кодекса о недрах уже происходит полтора года. СНБО недавно внес дополнительные уточнения, мы снова остановили работу и занимаемся согласованием. Но такие вещи в Кабмине продолжаются 4 – 5 месяцев, потому что очень много разных процедур и замечаний".

Абрамовский о достижениях министерства

По словам чиновника, министерство достигло уменьшения объема незаконных рубок лесов в десятки раз. Речь идет о рубке в сезон тишины.

"Да, это нарушение, но это не то, что нельзя рубить, а надо было подождать месяц. Рубка без ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду – 24 канал). Нарушение? Да! Но в любом случае эта древесина была бы заготовлена", – подчеркнул министр.

Он добавил, что за 9 месяцев ведомство превзошло 2020 год по доходности на 5,6 миллиарда гривен, а по налогам – на 1,7 миллиарда гривен.

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До конца года будут еще впечатляющие цифры, потому что изменили много вредных вещей. Но если СНБО решил, что работа не удовлетворительная – я подчиняюсь,

– подытожил Абрамовский.

Данилов об отставке министра

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в отставке Абрамовского "нет ничего личного".

"Если бы он работал качественно и было бы совсем другое выполнение указов президента, то не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись", – объяснил чиновник.