Подробности сообщает издание France24.

Что известно о поддельной фотографии?

Скандальное изображение с подписью "БРИКС – это сверхдержава" первым опубликовало посольство России в Южно-Африканской Республике.

Впоследствии эту же фальшивую фотографию распространили официальные аккаунты дипломатических представительств Ирана в Индии и Армении.

На снимке якобы российский диктатор Владимир Путин фотографируется вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Сильвой, главой ЮАР Сирилом Рамафосой и другими мировыми лидерами.

Технические доказательства и фактические несоответствия

Эксперты установили, что фальшивый снимок был создан с помощью инструментов искусственного интеллекта компании OpenAI.

Главным техническим доказательством стал скрытый цифровой водяной знак SynthID, который встраивается в сгенерированные изображения.

Помимо технических маркеров, фальсификацию легко разоблачить по составу делегаций на саммите в Нью-Дели. Например, президент Бразилии вообще не посещал мероприятие, а страну представлял глава МИД Мауро Виейра. Так же вместо президента ОАЭ на встречу прибыл наследный принц Абу-Даби.



Сгенерированное ИИ изображение, так называемое "селфи" Путина / Посольство России в ЮАР в сети X

Погибший политик на втором фото

Параллельно в сети распространялся еще один ИИ-коллаж, на котором рядом с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "позировал" бывший президент Ирана Ибрагим Раиси. Участие последнего делает подделку особенно очевидной, ведь иранский политик погиб в авиакатастрофе еще в мае 2024 года.

К тому же Турция даже не входит в число членов или партнеров объединения БРИКС.

Второе фото активно распространяли индийские пользователи, в частности пресс-секретарь правящей партии "Бхаратия джаната парти" Шазия Илми. Она сопроводила публикацию словами "это фото говорит само за себя", но позже удалила пост и назвала это ошибкой.

Цель пропагандистских манипуляций

Распространение этих вирусных изображений происходило с целью создания иллюзии полного единства и гораздо более широкого состава участников встречи, чем это было на самом деле. Демонстрация подобных подделок в очередной раз показывает, как быстро контент, созданный с помощью ИИ, используется в качестве якобы документальных свидетельств событий.

Напомним, перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели индийский премьер Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны. По его словам, Индия поддерживает мирные усилия.

Интересно отметить, что, по мнению политолога Тараса Завгороднего, российский диктатор успел "подзадорить" участников саммита БРИКС. В эфире 24 Канала эксперт отметил, что Путин всячески пытался добиться встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам Загороднего, российскому диктатору важно продемонстрировать наличие союзников. В то же время Китай, как подчеркнул политолог, предлагает России довольно унизительные условия сотрудничества.