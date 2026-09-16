Подробиці повідомляє видання France24.

Що відомо про підроблене фото?

Скандальне зображення із підписом "БРІКС – це наддержава" першим опублікувало посольство Росії в Південно-Африканській Республіці.

Згодом це ж фейкове фото розповсюдили офіційні акаунти дипломатичних представництв Ірану в Індії та Вірменії.

На знімку нібито російський диктатор Володимир Путін фотографується разом із головою КНР Сі Цзіньпіном, прем'єром Індії Нарендрою Моді, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, очільником ПАР Сирілом Рамафосою та іншими світовими лідерами.

Технічні докази та фактичні аномалії

Експерти визначили, що фейковий знімок створили за допомогою інструментів штучного інтелекту від компанії OpenAI.

Головним технічним доказом став прихований цифровий водяний знак SynthID, який впроваджується у згенеровані зображення.

Окрім технічних маркерів, фальсифікацію легко викрити за складом делегацій на саміті в Нью-Делі. Наприклад, президент Бразилії взагалі не відвідував захід, а країну представляв очільник МЗС Мауро Вієйра. Так само замість президента ОАЕ на зустріч прибув спадкоємний принц Абу-Дабі.



Згенероване ШІ зображення, так зване "селфі" Путіна / Посольство Росії в ПАР у мережі Х

Загиблий політик на другому фото

Паралельно в мережі поширювали ще один ШІ-колаж, на якому поруч із Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом "позував" колишній президент Ірану Ібрагім Раїсі. Участь останнього робить підробку особливо очевидною, адже іранський політик загинув в авіакатастрофі ще у травні 2024 року.

До того ж Туреччина навіть не входить до складу членів або партнерів об'єднання БРІКС.

Друге фото активно поширювали індійські користувачі, зокрема речниця правлячої партії "Бхаратія джаната парті" Шазія Ілмі. Вона супроводила публікацію словами "це фото говорить про все", але пізніше видалила допис і назвала це помилкою.

Мета пропагандистських маніпуляцій

Поширення цих вірусних зображень відбувалося задля створення ілюзії повної єдності та значно ширшого складу учасників зустрічі, ніж це було насправді. Демонстрація подібних фальшивок укотре показує, як швидко ШІ-контент використовують як нібито документальні свідчення подій.

Нагадаємо, перед початком саміту БРІКС у Нью-Делі індійський прем'єр Нарендра Моді закликав президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори щодо припинення війни. За його словами, Індія підтримує мирні зусилля.

Цікаво зазначити, що на думку політолога Тараса Завгороднього, російський диктатор встиг "підзадовбати" учасників саміту БРІКС. В етері 24 Каналу експерт зазначив, що Путін усіляко намагався домогтися зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами Загороднього, російському диктатору важливо продемонструвати наявність союзників. Водночас Китай, як наголосив політолог, пропонує Росії доволі принизливі умови співпраці.