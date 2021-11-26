Подделывали сертификаты вакцинации: на Закарпатье разоблачили преступную фирму
На Закарпатье разоблачили 5 человек, которые подделывали международные сертификаты о вакцинации, ПЦР-тестах и страховых полисах. Все они работали в компаниях, которые устраивают украинцев на работу за границей.
Около 4 500 желающих успели воспользоваться услугами по подделке документов. Однако сведения об этих клиентах учтут пограничники, чтобы выявить подделки на пунктах пропуска через границу.
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У банды провели 7 обысков
Стоили такие услуги от 500 до 2 500 гривен. Стоимость поддельного сертификата зависела от того, хочет ли клиент внести сведения в электронную систему, чтобы потом он появился в приложении "Дия". В то же время изготовление фейковых документов банда рекламировала в основном в соцсетях.
Клиентскую базу примут во внимание пограничники / Фото Государственная пограничная служба Украины
У фигурантов дела оперативники провели 7 обысков по местам жительства и в их авто. Они обнаружили и изъяли:
- компьютерную технику, на которой были бланки и международные сертификаты о вакцинации украинского и словацкого образцов со сгенерированными QR-кодами;
- бланки отрицательных ПЦР-тестов, готовые к внесению изменений и печати;
- мобильные телефоны;
- жесткие диски;
- печати;
- незаполненные листы с проставленными печатями;
- около тысячи незаполненных номерных страховых бланков с отпечатками печатей и подписями.
В настоящее время правоохранители устанавливают работников пунктов вакцинации, которые вносили фейковые сведения о вакцинации в электронную базу системы здравоохранения. Следственные действия продолжаются.
Фейковые сертификаты вакцинации: последние разоблачения
- Правоохранители Винницкой области обнаружили группу врачей, работников туристических агентств и посредников, торговавших поддельными COVID-сертификатами. Преступники вносили необходимую информацию в электронную систему здравоохранения.
- В то же время в Ровненской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также они изготавливали негативные ПЦР-тесты и международные свидетельства.
- Кроме того, в Киеве правоохранители разоблачили врача, который подделывал сертификаты о вакцинации. За такую "услугу" она просила 4 тысячи гривен.