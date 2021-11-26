Подделывали сертификаты вакцинации: на Закарпатье разоблачили преступную фирму

На Закарпатье разоблачили 5 человек, которые подделывали международные сертификаты о вакцинации, ПЦР-тестах и страховых полисах. Все они работали в компаниях, которые устраивают украинцев на работу за границей.

Около 4 500 желающих успели воспользоваться услугами по подделке документов. Однако сведения об этих клиентах учтут пограничники, чтобы выявить подделки на пунктах пропуска через границу.

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У банды провели 7 обысков

Стоили такие услуги от 500 до 2 500 гривен. Стоимость поддельного сертификата зависела от того, хочет ли клиент внести сведения в электронную систему, чтобы потом он появился в приложении "Дия". В то же время изготовление фейковых документов банда рекламировала в основном в соцсетях.



Клиентскую базу примут во внимание пограничники / Фото Государственная пограничная служба Украины

У фигурантов дела оперативники провели 7 обысков по местам жительства и в их авто. Они обнаружили и изъяли:

компьютерную технику, на которой были бланки и международные сертификаты о вакцинации украинского и словацкого образцов со сгенерированными QR-кодами;

бланки отрицательных ПЦР-тестов, готовые к внесению изменений и печати;

мобильные телефоны;

жесткие диски;

печати;

незаполненные листы с проставленными печатями;

около тысячи незаполненных номерных страховых бланков с отпечатками печатей и подписями.

В настоящее время правоохранители устанавливают работников пунктов вакцинации, которые вносили фейковые сведения о вакцинации в электронную базу системы здравоохранения. Следственные действия продолжаются.

Фейковые сертификаты вакцинации: последние разоблачения