Поддерживаем контакты, – в Белом доме отреагировали на возможную отправку вооружения в Украину

На фоне стягивания войск России к границам американские СМИ сообщили, что США могут предоставить дополнительное оружие Украине. Однако в администрации Джо Байдена пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Об этом во время брифинга 23 ноября рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня,

– отметила пресс-секретарь.

Джен Псаки также напомнила, что Джо Байден ранее распорядился оказать Украине военную помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств минобороны США.

По ее словам, при нынешней администрации Соединенных Штатов "неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредной активности России".

Обострение на границе Украины с Россией: что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что они фиксируют большое скопление российских войск у границы. Оценивая это как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

По информации руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия сконцентрировала свыше 90 тысяч военных и готовится напасть в феврале 2022 года.

Дмитрий Кулеба во время разговора по телефону с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем призвал принять меры для предотвращения угрозы Кремля.