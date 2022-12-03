Договорились о давлении на Путина, – политолог о влиянии Китая и США на переговоры с Россией

В Кремле не планируют выводить свою армию из Украины. Однако президент Китая Си Цзиньпин заявил, что переговоры с Кремлем могут закончить войну.

Об этом для 24 канала рассказал американский политолог Рамис Юнус. Он считает, что Китай способен влиять на Россию.

Кстати Си Цзиньпин убеждает, что Китай не передает вооружения России, и отреагировал на ядерные угрозы.

"Китай повлиял, что ядерная риторика исчезла из повестки дня. Реакции США на это не хватало. Россия и так не планировала использовать ядерное оружие, но факт шантажа действовал на общественное мнение гражданских во всем мире. Особенно соседей Украины", – сказал Юнус.

Исчез ядерный шантаж

По словам политолога, Россия заинтересована сохранить хорошие отношения с Китаем на нынешнем уровне, поэтому политическое и экономическое влияние Пекина сильно. Эксперт отметил, что после встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена тема ядерного оружия вообще исчезла.

"Шантаж России не дал никакого результата. Сегодня риторика по переговорам совсем на другом уровне. Байден не говорит двусмысленно. Байден озвучивает тезисы Зеленского", – рассказал Юнус.

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По мнению политолога, Си Цзиньпин поддерживает в первую очередь Байдена. Они будут действовать с точки зрения интересов своих стран.

Они договорились давить каждый со своей стороны. Китай не говорит, что Украина должна отказаться от своей территории и признать аннексию. Я не вижу, чтобы сегодня кто-то это озвучивал, – подчеркнул политолог.

Он считает, что все понимают – корень проблемы в аннексии. Кроме того, говорится о возвращении территорий, которые Россия оккупировала в 2014 году. Как отметил Юнус, война прошла точку невозвращения после успехов Украины и преступлений России.

"Если Россия остановится раньше, то будет легче ей на международном уголовном суде. Каждый день войны увеличивает количество преступлений и преступников", – добавил эксперт.

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Китай может приближаться к позиции Запада

Юнус сказал, что Кремль не готов выводить войска, поэтому война будет продолжаться. На ее ход Китай может повлиять на свой нейтралитет, который будет приближаться к позиции Запада.

Главное, чтобы Китай продолжал придерживаться нынешней позиции. То есть, не поддерживать и не помогать. Американская разведка подтверждает это. Единственные российские спасатели – это Китай, даже не Индия, – рассказал политолог.

Он не считает, что Пекин сменит свою позицию после G20 и того, как анонсировали визит Блинкена в Китай в январе. То есть у Цзиньпина есть реальные договоренности и программы с США и чтобы реализовать все, как отметил Юнус, нужно завершить войну.

"Для этого нужны политические заявления, диалоги. Китаю это выгодно, с учетом проблемы Тайваня, товарооборота с США, проблем с экономикой", – добавил политолог.