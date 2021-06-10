Соответствующее заявление глава МИД Италии сделал на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Это случилось 10 июня во время официального визита Луиджи Ди Майо в Украину.

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Италия поддерживает вступление Украины в ЕС

Луиджи Ди Майо заявил, что укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон. Итальянская сторона добавила также, что гордится, что поддержала ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС и безвиз.

Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути,

– заявил глава МИД.

Он также добавил, что они будут поддерживать проведение реформ в Украине для имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Дмитрий Кулеба заверил, что они с коллегой обсудили, как Италия может дополнительно поспособствовать евроинтеграции Украины.

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