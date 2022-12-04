У россиян растет "усталость от войны": сколько процентов до сих пор поддерживают "спецоперацию"

Очевидно, из-за поражений оккупантов поддержка Путина и войны среди обычных граждан России падает. Однако, как свидетельствует социология, немалый процент жителей государства-террориста все еще солидарны со своим правлением.

Счетчик потерь во вражеском войске уже пересек рубеж в 90 тысяч, и, как отмечают эксперты, из-за этого могут начаться бунты во "второй армии мира". Однако на территориях самой России – глухо, российские социологи констатируют, что почти две трети россиян поддерживают действия своего диктатора.

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"Усталость растет", но желание уничтожить Украину – неизменно

За последние 6 месяцев непрерывных поражений путинского войска доверие среди населения России к Кремлю и армии упало. Однако, согласно недавним опросам, по состоянию на 2 декабря все еще 74% россиян поддерживают действия российских войск в войне в Украине.

Среди них 42% респондентов – "решительно поддерживают" и 32% – "частично поддерживают" войну. Хотя как "частично" или тем более "решительно" можно поддерживать геноцид людей, не укладывается в рамки здравого смысла.

Боевой дух России и политическая поддержка войны, вероятно, ухудшатся со временем. Чем дольше война будет приводить к потерям россиян, а ВСУ будут завоевывать позиции, тем больше социально-политическая динамика, вероятно, будет продолжать отворачиваться от Кремля,

– пишут американские аналитики.

Следует также отметить, что только 41% граждан государства-агрессора выступают за то, чтобы "специальная военная операция" продолжалась. В то же время 53% – "за" начало мирных переговоров. Но в Институте по изучению войны убеждены, что переговоры позволят только взять Кремлю "оперативную паузу" и возобновить силы для дальнейших наступательных операций.

Социологи начали фиксировать тенденцию спада поддержки Путина и войны среди россиян с июля. Очевидно, как раз тогда был переломный момент на фронте, во время которого началась серия побед Вооруженных Сил.

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Поражения оккупантов: актуальная информация

О неудачах российской армии можно говорить много, но среди самого главного, что произошло за последнее время, следует отметить: