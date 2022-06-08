Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью редактору Financial Times Рули Халаф, сообщает 24 канал. Заметим, что называть государства, которые идут на компромиссы с совестью, президент отказался.
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Западные страны действуют, словно саперы
Комментируя, что сейчас происходит с санкционной политикой Европы, Зеленский отметил, что демонстративно большинство государств поддерживает Украину. Но когда дело доходит до действий – начинаются постоянные колебания.
Пока у президента создалось впечатление, что Запад проверяет, что еще можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес того или иного государства не страдал.
Постоянно, словно саперы, пробуют протолкнуть ту или иную инициативу,
– прокомментировал он политику партнеров.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина уделяет большое внимание санкционной политике в отношении России.
"Мы считаем, что санкции – это мощное оружие. Современное экономическое оружие без крови. Поэтому хочу, чтобы это не была просто фраза "санкции против России не работают". Они работают, когда они конкретно внедрены и когда мы все не даем их обходить", – подчеркнул президент.
Реакция на Макрона
В ходе интервью Рули Халаф вспомнила слова Эмануэля Макрона, призвавшего "не унижать" Россию, чтобы после войны та выбралась из изоляции. К тому же, по ее словам, ряд европейских государств уже обсуждают вопрос о прекращении огня без прямого привлечения Украины.
Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа этого государства и лидера этого государства,
– возмутился в ответ Зеленский.
Он считает, что некоторые западные лидеры хотят себя такими считать, но для этого нужно вести себя соответственно. Как минимум, иметь влияние на результат и давать что-то кроме слов.
Оружие дай. Посади за стол переговоров Путина. Можешь сидеть за этим столом и воздействовать не только словами "давайте прекратим огонь",
– добавил он.
Глава государства констатировал, что пока не видит соответствующей конфигурации, при которой можно было бы прекратить огонь.