Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью редактору Financial Times Рули Халаф, сообщает 24 канал. Заметим, что называть государства, которые идут на компромиссы с совестью, президент отказался.

Читайте также Блокирование облачных сервисов для России удалили из 6 пакета санкций ЕС: реакция Украины

Западные страны действуют, словно саперы

Комментируя, что сейчас происходит с санкционной политикой Европы, Зеленский отметил, что демонстративно большинство государств поддерживает Украину. Но когда дело доходит до действий – начинаются постоянные колебания.

Пока у президента создалось впечатление, что Запад проверяет, что еще можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес того или иного государства не страдал.

Постоянно, словно саперы, пробуют протолкнуть ту или иную инициативу,

– прокомментировал он политику партнеров.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина уделяет большое внимание санкционной политике в отношении России.

"Мы считаем, что санкции – это мощное оружие. Современное экономическое оружие без крови. Поэтому хочу, чтобы это не была просто фраза "санкции против России не работают". Они работают, когда они конкретно внедрены и когда мы все не даем их обходить", – подчеркнул президент.

Реакция на Макрона

В ходе интервью Рули Халаф вспомнила слова Эмануэля Макрона, призвавшего "не унижать" Россию, чтобы после войны та выбралась из изоляции. К тому же, по ее словам, ряд европейских государств уже обсуждают вопрос о прекращении огня без прямого привлечения Украины.

Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа этого государства и лидера этого государства,

– возмутился в ответ Зеленский.

Он считает, что некоторые западные лидеры хотят себя такими считать, но для этого нужно вести себя соответственно. Как минимум, иметь влияние на результат и давать что-то кроме слов.

Оружие дай. Посади за стол переговоров Путина. Можешь сидеть за этим столом и воздействовать не только словами "давайте прекратим огонь",

– добавил он.

Глава государства констатировал, что пока не видит соответствующей конфигурации, при которой можно было бы прекратить огонь.

О чем еще говорилось в интервью: Зеленский прокомментировал наступательный потенциал Украины. По его словам, нашей армии нужно иметь в 10 раз больше техники и людей.

Президент напомнил, что российские корабли продолжают блокировать украинские порты, из-за чего Украина не может производить экспорт зерна, ячменя и тому подобное.

Зеленский сообщил, что его обрадовало известие о продолжении деятельности Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании. Президент Украины добавил, что считает его реальным другом Украины.

Смотрите полное интервью Владимира Зеленского для Financial Times