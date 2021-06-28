Поддерживал оккупацию Крыма: пропутинский политик во Франции "провалился" на выборах
Источник:France Bleu
Пророссийский политик Тьерри Мариани, который ездил в оккупированный Крым, участвовал в региональных выборах во Франции. Он потерпел полный провал.
Мариани шел на выборы от правопопулистского "Национального объединения" в регионе Прованс-Лазурный берег. Он набрал 42,7% голосов и оказался на втором месте.
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Стоит заметить, что по итогам предыдущего тура Мариани претендовал на победу.
Кто обогнал Мариани
В 1 туре за Мариани проголосовали 36,38% избирателей. Как известно, Прованс-Лазурный берег – единственный регион страны, где кандидат "Национального объединения" Ле Пен набрал больше голосов.
В то же время уже во 2 туре Мариани обогнал Рено Мюзелье из "Объединения правых". Он набрал 57,3% голосов, чем обеспечил себе победу. Мариани считает, что проиграл из-за низкой явки на выборах.
По итогам кампании победила коалиционная система, которая не делает чести нашим соперникам,
– сказал Мариани.
Сторонник Путина
- Тьерри Мариани является большим поклонником главы Кремля Владимира Путина.
- Жена политика – русская. Она возглавляет Ассоциацию "Франко-российский диалог".
- Более того, сам Мариани в 2017 – 2018 годах был членом "этического комитета" российского пропагандистского канала RT.
- Также есть информация, что Мариани ездил в оккупированный Крым.