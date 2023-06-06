Фактически это техногенная катастрофа и террористический акт огромного масштаба. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Когда-то прочитал о России: "В каждой стране есть доля мафии. У русской мафии есть собственное государство". Это очередное доказательство,

– заметил Жданов.

Военный эксперт о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Чего хотели россияне

Следует понимать, что россияне сами терпят огромные убытки и негативные последствия. Несмотря на это, они готовы жертвовать собственными военными, которые попали в ловушку и нуждаются в эвакуации. Безусловно, они очень боятся нашего контрнаступления.

"Вспомните, когда шла речь о демилитаризации запорожской АЭС, российские руководители сказали: "Или здесь будет пустыня, или здесь будем мы. Никаких других вариантов быть не может". К сожалению, мы видим один из таких шагов", – констатировал военный эксперт.

Мы знаем, что Каховская ГЭС была заминирована в октябре 2022 года. Но россияне не решались на этот шаг. По мнению Жданова, последним аргументом стало контрнаступление. Дело в том, что оккупанты говорили о намерении сделать невозможным форсирование Днепра с правого берега нашими силами.

"Существует два мостовых перехода – Антоновский мост и Каховская ГЭС. Скорее всего, подтоплением территорий и разрушением дамбы они хотели сделать невозможным вариант с форсированием Днепра Силами обороны Украины", – подытожил Олег Жданов.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС