Фактично, це техногенна катастрофа й терористичний акт величезного масштабу. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
До теми Україна скликає Радбез, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС
Колись прочитав про Росію: "У кожній країні є частка мафії. У російської мафії є власна держава". Це черговий доказ,
– зауважив Жданов.
Військовий експерт про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео
Чого хотіли росіяни
Слід розуміти, що росіяни самі зазнають величезних збитків й негативних наслідків. Попри це, вони готові жертвувати власними військовими, які потрапили у пастку й потребують евакуації. Безумовно, вони дуже бояться нашого контрнаступу.
"Згадайте, коли йшла мова про демілітаризацію запорізької АЕС, російські очільники сказали: "Або тут буде пустеля, або тут будемо ми. Жодних інших варіантів бути не може". На жаль, ми бачимо один з таких кроків", – констатував військовий експерт.
Ми знаємо, що Каховська ГЕС була замінована ще у жовтні 2022 року. Проте росіяни не наважувалися на цей крок. На думку Жданова, останнім аргументом став контрнаступ. Річ у тім, що окупанти говорили про намір унеможливити форсування Дніпра з правого берега нашими силами.
"Існує два мостових переходи – Антонівський міст та Каховська ГЕС. Найімовірніше, підтопленням територій і руйнуванням дамби вони хотіли унеможливити варіант з форсуванням Дніпра Силами оборони України", – підсумував Олег Жданов.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
- Окупанти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію, що на Херсонщині. Підтоплено населені пункти, які розташовані найближче до Дніпра.
- Розпочалася евакуація 10 населених пунктів та міста Херсон. У МВС повідомили, що станом на 10 ранку вже вдалося вивезти 742 людини.
- Жахливі наслідки теракту оприлюднили у мережі. Мер Нової Каховки повідомив, що затопило будинки, зоопарк, дитячі майданчики тощо.
- На щастя, через підрив ГЕС на Херсонщині постраждалих немає. Влада також окреслила головні завдання, які постають перед нею після катастрофи.
- В українській розвідці вважають, що підрив ГЕС здійснювався дистанційно. Україна неодноразово надавала докази цього.