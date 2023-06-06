Фактично, це техногенна катастрофа й терористичний акт величезного масштабу. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

До теми Україна скликає Радбез, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС

Колись прочитав про Росію: "У кожній країні є частка мафії. У російської мафії є власна держава". Це черговий доказ,

– зауважив Жданов.

Військовий експерт про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

Чого хотіли росіяни

Слід розуміти, що росіяни самі зазнають величезних збитків й негативних наслідків. Попри це, вони готові жертвувати власними військовими, які потрапили у пастку й потребують евакуації. Безумовно, вони дуже бояться нашого контрнаступу.

"Згадайте, коли йшла мова про демілітаризацію запорізької АЕС, російські очільники сказали: "Або тут буде пустеля, або тут будемо ми. Жодних інших варіантів бути не може". На жаль, ми бачимо один з таких кроків", – констатував військовий експерт.

Ми знаємо, що Каховська ГЕС була замінована ще у жовтні 2022 року. Проте росіяни не наважувалися на цей крок. На думку Жданова, останнім аргументом став контрнаступ. Річ у тім, що окупанти говорили про намір унеможливити форсування Дніпра з правого берега нашими силами.

"Існує два мостових переходи – Антонівський міст та Каховська ГЕС. Найімовірніше, підтопленням територій і руйнуванням дамби вони хотіли унеможливити варіант з форсуванням Дніпра Силами оборони України", – підсумував Олег Жданов.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС