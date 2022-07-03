У консульства России в Гданьске открыли сквер имени Героического Мариуполя

Город Мариуполь стал известен на весь мир. К сожалению, его знают по трагическим обстоятельствам.

Так, в польском Гданьске на торжественной церемонии открыли сквер имени Героического Мариуполя. Он расположен недалеко от генконсульства России.

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Место выбрали не случайно

Российское учреждение всего в 200 метрах от парка. Глава Гданьска Александра Дулькевич отметила, что выбор места был не случайным. А Гданьск и Мариуполь с 2014 года являются городами-побратимами.

На территории сквера организовали выставку о том, как выглядел город в мирное время по сравнению с тем, как он выглядит сейчас.

Выставка о Мариуполе в парке Гданьска / Фото из телеграма Вадима Бойченко

Дулькевич подчеркнула, что такие собрания проводятся не просто так. Ведь нужно активно и каждый день делать все для того, чтобы прекратилась российская агрессия.

Мариуполь – это замечательный город, который с первых дней российской атаки стал объектом яростной и жестокой агрессии. Мы должны поддерживать его,

– сказала голова Гданьска.

Она вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским подписали документ, которым города пообещали оказать помощь в восстановлении Мариуполя.

Настоящая дружба между городами

Мэр Мариуполя в ответ на такой жест подчеркнул, что города связывают не только партнерские отношения, но и настоящая дружба.

Гданьск и вся Польша оказывают Украине всестороннюю помощь в борьбе против настоящего зла.

"Этот сквер и выставка еще одно напоминание о том, что Россия сделала с мирным городом и о героях, защищавших его. Уверен, вместе мы вернем наших защитников домой и отстроим украинский Мариуполь", – сказал Бойченко.

Что происходит в Мариуполе

Теперь, чтобы попасть в город, людям необходимо также пройти "фильтрационные лагеря", организованные российскими оккупантами. Они работают на въезде в город и других способов попасть туда нет. Мэр говорил, что россияне боятся, понимают, что в ближайшее время может быть деоккупация. Они готовятся к этому. Они напуганы, что в Мариуполь могут войти бойцы ССО или будет партизанская война.

В Мариуполе вызревает сопротивление оккупации. Там уже появились партизаны. К примеру, так называемый "гуманитарный штаб" оккупантов в торговом центре "Метро" сталкивается с сопротивлением местного населения. Пока это проявляется в распространении проукраинских плакатов.

В городе за время российских бомбардировок и обстрелов погибли многие люди и разрушен почти каждый дом. Российские оккупанты решили больше не доставать тела убитых украинцев из-под завалов разрушительных домов. Теперь они бесследно уничтожают их вместе со строительным мусором.

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