Первый правитель России, который зависит от Китая и КНДР: Зеленский раскритиковал Путина

Украина не только выстояла в этой войне, несмотря на попытки оккупантов разрушить ее энергосистему, но и перенесла боевые действия на территорию России. Тем самым заставив Кремль все больше зависеть от внешней поддержки, в частности со стороны КНДР и Китая.

Об этом глава государства сообщил в своем открытом письме к Владимиру Путину 4 июня.

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Украина выстояла несмотря на попытки России разрушить ее энергетическую систему во время тяжелых зим. Зеленский отметил, что даже в самые сложные периоды украинское общество сохранило устойчивость.

Он также отметил, что война была перенесена на территорию России, а сама Москва, по его словам, все больше зависит от внешней поддержки – в частности со стороны Северной Кореи и Китая.

Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России,

– сказал президент.

Напомним, 3 июня ударные беспилотники Сил обороны атаковали объекты глубоко в тылу врага – в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и на ВОТ Украины.

Оборонцы разбили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, предприятие "Мичуринский завод "Прогресс" и пороховой завода "Эластик".