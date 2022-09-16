Поддержка российской агентуры в мире: в какую страну кремль вложил больше денег

Россия выбрасывает все больше денег на поддержку своей агентуры, чтобы как-то смягчить режим санкций или уменьшить поставки помощи Украине. Американские источники сообщают, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

Об этом 24 каналу сказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Он отметил, что необходимо "приструнить" тех европейских политиков, которые не готовы поддерживать единую позицию для Евросоюза.

К теме От "жеста доброй воли" до "отвлеченного маневра": как Россия объясняет собственные поражения в войне

Он прокомментировал информацию о расходах в 300 миллионов долларов на российскую агентуру до 2014 года.

Мне кажется, что это контролируемый вброс, будто это было давно – до 2014 года. Но это показывает, кто берет деньги от России. И даже те, кто берет такие взятки сейчас, трижды подумают, что может и о них есть какая-то информация, и мне через 5 лет "прилетит" за это,

– говорит международник.

Бурлаков уверяет, что россия разбрасывает деньги на агентов, в то время как у ее народа нет денег и достаточно газа.

Он вспомнил историю о том, как Россия сотрудничала с Ираном и готова была платить большие средства. Тогда она передавала множество наличных по коробкам из-под водки. Или еще была история о поддержке партии африканской страны.

По его словам, россия готова вбрасывать деньги и иногда делает это бессмысленно. "Я видел карту стран, которым они давали деньги. И там понять какую-то схему очень тяжело, деньги от России разбрасывались туда, где получится. Структурированной политики нет", – говорит журналист.

В какую страну кремль вложил больше денег? Бурлаков ответил, что больше всего, пожалуй, Россия потратила средств на Южную Америку. Эти деньги ушли фактически "в землю", потому что они ничего оттуда не получили.

Так, в Южной Америке россияне спорят за влияние не только с США, но и с Китаем. И на момент выплаты больших средств чиновникам, например, Аргентины, они об этом не думали. То есть Россия выбрасывает деньги, а плана особенного нет. и на войне у них такая же позиция,

– объяснил международник.

Бурлаков о российских агентах и поставках оружия от Германии: видео



Кстати, эксперты отмечают, что российская агентура сейчас начала активно использовать все возможные методы , чтобы дестабилизировать Европейский Союз и сорвать поддержку Украины. Российские агенты используют все методы – подкупы, коррупцию, устрашения, компроматы.