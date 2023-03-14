В поддержке Украины в США – изменения: какова риторика республиканцев и востребована ли она

Губернатор Флориды и член республиканской партии Рон Десантис заявил, что бесконечная помощь Украине – не в интересах США. Такие нарративы продвигают несколько сторонников экспрезидента Штатов Дональда Трампа. Большинство республиканцев проукраинские.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог-международник Максим Яли. По его словам, намерения Трампа провалились, а ядро республиканской партии голосует за поддержку Украины.

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Намерения Трампа провалились

Яли отметил, что популистские заявления относительно Украины делает несколько сторонников Трампа. Экс-лидер США осенью 2022 поддерживал их на выборах, чтобы они смогли продвигать его позицию. Люди Трампа смогли получить преимущество только в Палате представителей Конгресса США (нижней палате парламента).

Демократы смогли получить лидерство в Сенате США (верхняя палата Конгресса). Политолог подчеркнул, что именно там принимаются решения о выделении средств.

Ожидалось, что республиканцы получат гораздо большее преимущество, что, возможно, и в Сенате. Но даже Дональд Трамп потом должен был сделать паузу, потому что для него это был провал. Провал антиукраинской риторики,

– отметил он.

Максим Яли утверждает, что большинство республиканцев имеют проукраинскую позицию. Он привел примеры главы республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконнелла и бывшего вице-президента Майкла Пенса.

"Все-таки большинство республиканцев поддерживают Украину. Это ядро республиканской партии. Поэтому пока нет причин серьезно волноваться. Если мы посмотрим голосование за поддержку Украины, то большинство республиканцев проголосовало за", – подчеркнул международник.

Яли о риторике республиканцев: смотрите видео

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