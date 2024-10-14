Кроме того, на Западе, к сожалению, наблюдается определенная усталость от войны России против Украины. Это 24 Каналу отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Читайте также Украину ждет "мрачная" зима из-за усиления атак России и снижения поддержки США, – WSJ

"Европейские лидеры часто зависимы от определенных электоральных циклов. Это нам, к сожалению, мешает. Примерно 70 выборов по всему миру за 2024 – 2025 годы не способствуют тому, чтобы об Украине говорили больше. Каждая страна будет исходить из своих национальных интересов, зацикливаться в определенной степени на собственных проблемах. И усталость от войны в Украине все равно присутствует, как бы не хотелось нам этого признавать", – сказал он.

Важность встреч с лидерами

Виктор Шлинчак отметил, что встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами других государств – это вклад в то, что о войне в Украине помнят. Поэтому важно, чтобы эти визиты происходили.

Это хорошо, что эти визиты состоялись. Потому что даже если там не было принято каких-то серьезных решений, информационно мы все равно остаемся хотя бы на повестке дня тех стран, которые посетил Владимир Зеленский,

– подчеркнул он.

Напомним, Джо Байден должен был посетить Германию с 10 по 12 октября. Однако стало известно, что визит Байдена отложили. Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, также отложили. В то же время западные журналисты пишут, что в ближайшее время заседание в формате "Рамштайн" не планируется. Однако официальные лица этого не подтверждали.