Крім того, на Заході, на жаль, спостерігається певна втома від війни Росії проти України. Це 24 Каналу зауважив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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"Європейські лідери часто залежні від певних електоральних циклів. Це нам, на жаль, заважає. Приблизно 70 виборів по всьому світу за 2024 – 2025 роки не сприяють тому, щоб про Україну говорили більше. Кожна країна буде виходити зі своїх національних інтересів, зациклюватись певною мірою на власних проблемах. І втома від війни в Україні все одно присутня, як би не хотілося нам цього визнавати", – сказав він.

Важливість зустрічей з лідерами

Віктор Шлінчак зазначив, що зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами інших держав – це внесок у те, що про війну в Україні пам’ятають. Тому важливо, щоб ці візити відбувалися.

Це добре, що ці візити відбулися. Тому що навіть якщо там не було ухвалено якихось серйозних рішень, інформаційно ми все одно залишаємося хоча б на порядку денному тих країн, до яких Володимир Зеленський завітав,

– наголосив він.

Нагадаємо, Джо Байден мав відвідати Німеччину з 10 по 12 жовтня. Однак стало відомо, що візит Байдена відклали. Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутись 12 жовтня, також відклали. Водночас західні журналісти пишуть, що найближчим часом засідання у форматі "Рамштайн" не планується. Однак офіційні особи цього не підтверджували.