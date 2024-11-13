В последние недели каденции: Белый дом обеспечит Украине "лучшую позицию за столом переговоров"

В Министерстве обороны США не хотят спекулировать относительно "планов" новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. При этом Штаты продолжают сосредотачиваться на помощи Украине защититься от агрессии России.

Об этом сообщил спикера Министерства обороны, генерал-майор ВВС США Пэт Райдер на брифинге, информирует 24 Канал. В частности, у него спросили, что Белый дом сделает в последние недели каденции, чтобы обеспечить Украине "лучшую позицию за столом переговоров".

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Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Я подчеркивал ранее, мы сосредоточены на текущей ситуации и общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии,

– отметил Райдер.

По его словам, министр Остин много раз говорил о том, что Украина важна и ее безопасность важна не только для Европы, но и для Штатов.

США продолжат поддерживать Украину

В этом контексте спикер вспомнил и о "сильной поддержке Украины" обеими американскими партиями и отметил, что США собираются и в дальнейшем поддерживать тесную коммуникацию с союзниками и партнерами, чтобы она продолжалась.

Мы и в дальнейшем будем сосредоточены на задаче – помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотезы,

– подытожил пресс-секретарь.

Какие объемы помощи доступны

На военную поддержку Киева по программе PDA еще осталось 7,1 миллиарда долларов. А еще примерно 2,2 миллиарда долларов доступны по программе USAI.

Представитель Пентагона заявил, что Штаты будут спешить с предоставлением помощи Украине и используют все имеющиеся средства.

Всего у нас есть 7,1 миллиарда долларов для Инициативы содействия безопасности Украины, что включает 4,3 миллиарда для 2024-го финансового года и 2,8 миллиарда возвращенных средств, из которых 2,21 миллиарда остаются в США,

– заявил Райдер.

Он отметил, что Штаты продолжат "быстро оказывать помощь, используя эти ресурсы", чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для сдерживания российской агрессии.

"Недавно были объявлены новые пакеты помощи, и в условиях неотложной ситуации на поле боя мы продолжим прилагать максимум усилий для своевременной поддержки Украины", – сказал пресс-секретарь Пентагона.

Заметим, что Райдер сообщил, что с момента утверждения Конгрессом дополнительных финансовых средств для Украины в апреле 2024 года США уже передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей.