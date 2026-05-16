Путин погибнет от рук своих приспешников, – командир "Ахиллеса"

Впервые за 20 лет на военном параде в Москве не было техники. Российский диктатор Владимир Путин настолько боялся ударов со стороны Украины, что сократил всю программу важнейшего для россиян праздника.

Как отметил 24 Каналу командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко, это далеко не последнее унижение для главы Кремля. Впереди его ждет не менее печальная судьба.

В России падает уровень поддержки войны

"Путин погибнет от рук своих приспешников. А потом его обвинят во всех смертных грехах. Посмотрите на последние заявления Сергея Шойгу (секретарь Совбеза России – 24 Канал). Он четко сформулировал, кто виноват в трагедии, которая сейчас происходит и для российского народа", – подчеркнул Юрий Федоренко.

Ведь российский диктатор, начав войну в Украине, отправил на уничтожение своих граждан. К тому же он завел Россию в такой кризис, из которого придется выходить десятилетиями. Поэтому не надо забывать, что именно Путин является главным виновником всего, происходящего.

Украинцы никогда не забудут ни одного российского министра, чиновника, командующего, которые поддерживали агрессию против нашего государства. Мы не забудем ни одного пропагандиста, которые уже "переодеваются",

– подчеркнул военный.

Также не надо забывать давно известную фразу о том, что каждый народ заслуживает своего правителя. Если мы говорим даже о рядовых россиянах, то они тоже должны понимать, что несут ответственность за все, что произошло. Население России – 140 миллионов, а группа людей, которая держит всю власть, – составляет несколько тысяч.

Из-за молчаливого и фактического согласия российского народа происходит агрессия против Украины. В этом контексте можем вспомнить удары Украины по военным объектам в разных регионах России. Именно там стремительно снизилась поддержка Путина. Это подтверждают международные аналитики.

Обратите внимание! Военный обозреватель Денис Попович соглашается с мнением, что Владимир Путин пережил позор из-за последних событий. Можно вспомнить об очень скромном параде, разрешение на который дала Украина, а также об атаке дронов на Москву, которая состоялась накануне. Впервые за долгое время украинский беспилотник долетел до столицы России. Впрочем после 9 мая оккупанты попытаются давить на фронте и осуществляют новые атаки по Украине.

Рейтинг поддержки войны против Украины также снизился, но не в Москве. Там он до сих пор очень высокий. Причина проста – там меньше всего чувствуют последствия агрессии. Они почувствуют это значительно больше, когда наше государство нарастит способности и сможет атаковать объекты в Москве.

Что в России говорят о войне с Украиной?

В Кремле заявили, что война якобы может закончиться в любую минуту. Но для этого традиционно выдвинули свои условия. Представитель Путина отметил, что Владимир Зеленский знает о чем говорится, впрочем для общественности "рупор Кремля" решил не конкретизировать российские ультиматумы.

Перед тем в России заявляли, что Путин якобы готов к встрече с Владимиром Зеленским, но она должна состояться в Москве. Также там цинично отреагировали на перемирие. По словам российских чиновников, оно может продолжиться, если "Трамп будет дисциплинировать Украину".

Украинский президент уже не раз комментировал предложение встречи в Москве и приглашал Путина приехать в Киев "если он не боится". На этот раз в Офисе Президента отметили, что ехать на переговоры в столицу страны-агрессора никто не собирается. Это невозможно.