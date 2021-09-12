"В поддержку талибов": в Кабуле женщины в никабах устроили демонстрацию

В Афганистане около 300 женщин, одетых в черные никабы, устроили демонстрацию "в поддержку талибов". С флажками "Талибана" в руках, они вышли на улицы Кабула.

В якобы знак поддержки талибов они собрались в университете Кабула, обещая приверженность жесткой политике. Женщин сопровождали вооруженные боевики.

Обратите внимание Ограничение прав и массовые изнасилования: "Талибан" увеличивает запреты для женщин

Женщины шли организованными рядами с лозунгами "Талибана"

Афганские женщины, которые, по информации издания, были студентками, слушали серию выступлений в Кабульском университете образования Шахида Раббани. Некоторые из них критиковали женщин, которые протестовали в Афганистане, другие – защищали талибов, которые соответствующие митинги запрещали.

Участницы демонстрации якобы попросили и получили разрешение на ее проведение. Некоторые из женщин заявили, что "те, кто не носит хиджаб, вредят всем". После выступлений в зале заседаний женщины, окруженные боевиками талибов, прошлись организованными рядами.

Демонстрация резко контрастировала со сценами в Кабуле и других городах, когда "Талибан" разгонял ряд протестов против своего правления.

"Талибан" увеличивает запреты для женщин

8 сентября женщины в Кабуле вышли на протест из-за режима исламистской группировки "Талибан". Активисток жестоко разогнали палками.

Ахмадулла Васик, заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре заявил, что женщинам в Афганистане запретят заниматься любым видом спортом, который "обнажает их тело".

Также на пресс-конференции талибы заявили, что афганским женщинам нужно будет носить паранджу, вместе с тем они смогут учиться и работать.

Афганистан захватили талибы: последние новости