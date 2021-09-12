"В поддержку талибов": в Кабуле женщины в никабах устроили демонстрацию
Источник:France24
В Афганистане около 300 женщин, одетых в черные никабы, устроили демонстрацию "в поддержку талибов". С флажками "Талибана" в руках, они вышли на улицы Кабула.
В якобы знак поддержки талибов они собрались в университете Кабула, обещая приверженность жесткой политике. Женщин сопровождали вооруженные боевики.
Обратите внимание Ограничение прав и массовые изнасилования: "Талибан" увеличивает запреты для женщин
Женщины шли организованными рядами с лозунгами "Талибана"
Афганские женщины, которые, по информации издания, были студентками, слушали серию выступлений в Кабульском университете образования Шахида Раббани. Некоторые из них критиковали женщин, которые протестовали в Афганистане, другие – защищали талибов, которые соответствующие митинги запрещали.
Участницы демонстрации якобы попросили и получили разрешение на ее проведение. Некоторые из женщин заявили, что "те, кто не носит хиджаб, вредят всем". После выступлений в зале заседаний женщины, окруженные боевиками талибов, прошлись организованными рядами.
Демонстрация резко контрастировала со сценами в Кабуле и других городах, когда "Талибан" разгонял ряд протестов против своего правления.Справка. 8 сентября женщины в Кабуле вышли на протест из-за режима исламистской группировки "Талибан". Активисток жестоко разогнали палками.
"Талибан" увеличивает запреты для женщин
Ахмадулла Васик, заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре заявил, что женщинам в Афганистане запретят заниматься любым видом спортом, который "обнажает их тело".
Также на пресс-конференции талибы заявили, что афганским женщинам нужно будет носить паранджу, вместе с тем они смогут учиться и работать.
Афганистан захватили талибы: последние новости
- 15 августа 2021 года "Талибан" взял под контроль Кабул и заявил о захвате власти в Афганистане.
- Уже 11 сентября – в годовщину трагедии в США – террористы "Талибана" подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле.
- 12 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что талибы не сдерживают своих обещаний. В конце концов Франция отказалась признавать правительство "Талибана" в Афганистане.