Энергоснабжение Украины будет нарушаться: эксперт сказал, что должны делать местные власти

На днях россияне ударили по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего несколько регионов Украины на определенное время остались без света. Вероятно, этот удар будет не последним, нанесенным по критической инфраструктуре нашего государства.

Будут повторные удары

Не исключено, что атака ТЭЦ 11 сентября была своеобразной местью за мощное наступление ВСУ на Харьковщине, так что подобного следует ожидать и после следующих наших побед. Об этом 24 каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Обратите внимание Может быть холодно: как успешно пройти отопительный сезон

Когда нет возможностей на поле боя, остается только швыряться ракетами. А прилетают они по объектам критической инфраструктуры, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре, а обеспечивают энергией обычных людей, которых пришли "освобождать" эти же ребята,

– констатировал он.

Поэтому, по его мнению, последними "прилетами" не ограничится, и это нужно понять всем гражданам Украины и органам местного самоуправления. Отопительный сезон начнется уже скоро, и нужно быть готовыми к возможным перебоям со снабжением энергией. А они будут возникать, несмотря на героические усилия ремонтных бригад, которые восстанавливают под обстрелами инфраструктуру и делают все возможное.

Что должны делать местные власти

"Если раньше центр мог полностью гарантировать поставки электрической, тепловой энергии, а для нее соответственно природного газа и энергетического угля, то теперь такой надежности нет. Может быть разрушен любой объект критической энергетической инфраструктуры. Может быть повреждена тепловая, гидроэлектростанция или подстанция, которая обеспечивает распределение электрической энергии", – подчеркнул Рябцев.

Учитывая это, сейчас главная задача всех органов местного самоуправления, объединенных территориальных общин, различных организаций, работающих в сфере экологии и энергетики – сделать все возможное для того, чтобы гарантировать самодостаточность отдельных общин и населенных пунктов.

И эта самодостаточность должна быть обеспечена разными путями с гарантированием разных источников поступления энергии и разных видов самой энергии,

– подчеркнул эксперт.

Речь идет о децентрализации и рассредоточении всех запасов топлива из крупных нефтебаз и крупных объектов хранения на небольшие объемы. Они должны быть сосредоточены там, где будут работать модульные котельные, отдельные агрегаты, которые будут обеспечивать тепловой и электрической энергией небольшие населенные пункты или отдельные районы в городах.

Нужно дать людям понимание, как действовать

Рябцев пояснил, что существует большое количество профильных экспертов, которые могут дать советы по возможным способам резервирования и использования различных источников энергии. Также в Украине много компаний, которые могут производить или уже производят на местах обычные устройства для использования твердого топлива, так называемые "буржуйки", или генераторы разного типа.

Эксперт считает, что сейчас важно обеспечить нормальный контакт, коммуникацию между теми, кто может произвести такие резервные источники энергоснабжения, и теми, кому они нужны. Ведь в настоящее время такая коммуникация абсолютно не настроена Кабмином и другими центральными органами исполнительной власти.

"Нам до сих пор рассказывают о миллиардах кубометров газа в газовых хранилищах, миллионах тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ, и никакого разъяснения, кто и какие полномочия имеет на местах по обеспечению нормального прохождения отопительного сезона, кто и какие ресурсы может привлечь, где их взять и собственно что каждый гражданин должен сделать для того, чтобы обезопасить себя от возможного нарушения энергоснабжения этой зимой", – отметил Рябцев.

Сегодня просто необходимо сделать энергодостаточным, самодостаточным каждое домохозяйство, а в каждой квартире или доме предусмотреть возможности использования различных источников энергии, обеспечения себя и тепловой, и электрической энергией на случай, если будет прекращена централизованная поставка тепла, или воды, или электричества.

Россия не остановится даже перед полным разрушением энергетической инфраструктуры, хотя это будет тяжело,

– подытожил эксперт по энергетике.

Геннадий Рябцев объяснил, как государство должно готовиться к отопительному сезону: смотрите видео

Как каждому подготовиться к тяжелому отопительному сезону

Итак, готовиться к сезону холодов и возможным проблемам поставки газа, электричества и воды нужно уже сейчас. Каждый может и должен продумать алгоритм действий на экстренный случай. О чем следует позаботиться заранее, а на что обратить внимание читайте в материале 24 канала. Здесь мы собрали полезные советы от специалистов.