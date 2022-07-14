Китай готовится к большой войне, – Харитонов
США и Великобритания заявили о растущей угрозе со стороны Китая. Пекин делает все, чтобы ослабить безопасность этих стран.
Такое мнение 24 каналу высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Недавно руководители ФБР и британской контрразведки провели общий брифинг в Лондоне.
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Глава ФБР Кристофер Рэй и гендиректор британской MI5 Кен МакКаллум заявили о том, что Китай намерен похищать технологии для получения конкурентной выгоды.
Как Китай готовится к великой войне
По мнению Харитонова, указать точную цель хакерских атак со стороны Китая сложно. Впрочем, у китайской власти могут быть две основных цели.
- С одной стороны, Пекину интересно подорвать безопасность США и Великобритании.
- А с другой стороны, Китай хочет "украсть все, что есть в этих странах для защиты".
Китай готовится к великой войне в будущем. Но когда она произойдет, никто не знает,
– подчеркнул эксперт.
Именно поэтому, по его словам, органы безопасности говорят о возможности кражи информации, касающейся коммерческих или чувствительных технологий.
Почему важна совместная реакция США и Великобритании
Харитонов добавил, что совместные заявления представителей двух разведок США и Соединенного Королевства – серьезная вещь.
"Они поставили Китай и китайскую угрозу для собственной демократии если не выше, то наравне с российской угрозой", – сказал он.
Артур Харитонов рассказал, как Китай готовится к великой войне: смотрите видео
Международная политика Китая: главное
- Отношения между США и Китаем обострились на фоне заявлений Пекина о намерениях вернуть себе Тайвань. В частности, посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами".
- Китай считает Тайвань своей провинцией. В то же время, США выступают за независимость страны и ее возможность определять свой вектор развития.
- Политолог Максим Яли считает, что этот конфликт на фоне войны в Украине может развязать третью мировую войну. Это может негативно отразиться на Украине, ведь переключит часть внимания.
- Важным вопросом остается позиция Китая относительно войны в Украине. С одной стороны, Пекин прямо не выражает поддержки россии. А с другой, в США считают, что Си Цзиньпин поддерживает решение о формировании партнерства со страной-агрессором.
- Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта считает, что Китай пытается балансировать между двумя мирами. Пекин не хочет ухудшить отношения с США и ЕС, потому что там необходимый рынок, который намного больше, чем российский. В то же время россия важна Китаю как политический, дипломатический, медийный союзник в конкуренции со странами Запада.