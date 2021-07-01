Подготовка к непростому матчу продолжается, – Зеленский о встрече с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным несмотря на его последние возмутительные заявления. Ведь подготовка к разговору президентов уже идет.

Зеленского не затрагивают слова Путина

Президенту Украины безразлично на заявления главы Кремля о том, что он ничего не решает в Украине. Об этом Зеленский заявил в интервью.

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На слова Путина о внешнем управлении украинский политик ответил, что никогда не живет стереотипами: "Это выглядит так, если бы я сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается в Кремле?".

В то же время с Путиным он встретиться готов. Однако в том случае, если он будет обсуждать важные для Украины вопросы.

Готов ли я встретиться и с президентом Путиным, если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России,

– пояснил политик.

Циничное заявление Путина

Президент страны-агрессора заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, потому что он якобы отдал Украину под "внешнее управление". По словам Путина, государством управляют не из Киева, а из Вашингтона.

Кроме того, глава Кремля сказал, что не может назвать даже приблизительных тем для разговора.

Что известно о предстоящей встрече президентов