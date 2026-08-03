Мы должны исходить из самого худшего из всех сценариев, – Корецкий о предстоящей зиме

Украина должна исходить из самого худшего из всех возможных сценариев в отношении состояния энергетики зимой. Таким образом удастся лучше подготовиться к возможным последствиям российских атак.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве 3 августа, сообщает 24 Канал.

Что сказал Корецкий о подготовке энергетики к зиме?

Сергей Корецкий подчеркнул, что украинское правительство на пятом году обязано в любом случае, что бы это ни было, будь то потребность в финансах, привлечение средств, вооружение или вызовы, которые ждут страну зимой, исходить из самого худшего из всех возможных сценариев.

Врага нужно переоценить, себя недооценить. И тогда мы точно добьемся результата,

– пояснил глава Кабмина.

По его словам, на пятом году войны мыслить базовым сценарием в отношении последствий вражеских атак зимой – недопустимо. Ведь враг также адаптируется, совершенствуется, и это ведет к новым вызовам и новым угрозам.

Сколько денег нужно на восстановление энергетики Украины?

Сергей Корецкий также подчеркнул, что не обеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около 650 миллионов евро.

По словам премьера, Фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более 2 миллиардов евро. Однако партнерам необходимо продолжать привлекать помощь.

Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной,

– заявил Корецкий.

Глава правительства подчеркнул, что Украина должна не только восстанавливать разрушенную советскую энергетическую инфраструктуру, но и строить при поддержке партнеров новую распределенную генерацию. Корецкий отметил, что она более эффективна и позволяет сократить выбросы углерода.

Премьер-министр также заявил, что некоторые страны СНГ могут помочь Украине вагонами и локомотивами на фоне усиления российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что пока не полностью удовлетворен выполнением "Планов устойчивости" в части подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. По словам президента, правительству нужно очень быстро приступить к работе.