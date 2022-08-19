Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что справедливости ради стоит отметить, что такое перемещение оружия и техники происходит постоянно.

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Именно из авиации, как свидетельствует практика, россияне наносили наибольшее количество ударов по территории Украины. Поэтому этого действительно следует остерегаться в первую очередь,

– отмечает Мусиенко.

Что касается массовой переброски систем С-300, то это делается исключительно для того, чтобы прикрывать эти самолеты, убежден Мусиенко.

"После "хлопка" в Крыму и случая на аэродроме Зябровки, оккупанты решили так защитить воздушное пространство", – добавляет он.

Детальнее о том, почему россияне стягивают системы С-300 вокруг границ: смотрите видео

Взрывы в Крыму – коротко