Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что справедливости ради стоит отметить, что такое перемещение оружия и техники происходит постоянно.
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Именно из авиации, как свидетельствует практика, россияне наносили наибольшее количество ударов по территории Украины. Поэтому этого действительно следует остерегаться в первую очередь,
– отмечает Мусиенко.
Что касается массовой переброски систем С-300, то это делается исключительно для того, чтобы прикрывать эти самолеты, убежден Мусиенко.
"После "хлопка" в Крыму и случая на аэродроме Зябровки, оккупанты решили так защитить воздушное пространство", – добавляет он.
Детальнее о том, почему россияне стягивают системы С-300 вокруг границ: смотрите видео
Взрывы в Крыму – коротко
- На временно оккупированный Крымский полуостров в августе пришла война, хотя в россии были уверены, что этого не произойдет. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где находится военный аэродром россиян Саки. В результате "хлопка" было уничтожено от 8 до 24 российских самолетов.
- Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.
- Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.