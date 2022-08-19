Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що справедливості заради, варто відзначити, що таке переміщення зброї та техніки відбувається постійно.

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Саме із авіації, як свідчить практика, росіяни завдавали найбільшу кількість ударів по території України. Тому цього справді варто остерігатись в першу чергу,

– зазначає Мусієнко.

Щодо масового перекидання систем С-300, то це робиться виключно для того, аби прикривати ці літаки, переконаний Мусієнко.

"Після "бавовни" у Криму та випадку на аеродромі Зябрівки, окупанти вирішили так захистити повітряний простір", – додає він.

Детальніше про те, чому росіяни стягують системи С-300 навколо кордонів: дивіться відео

Вибухи у Криму – коротко