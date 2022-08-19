Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що справедливості заради, варто відзначити, що таке переміщення зброї та техніки відбувається постійно.
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Саме із авіації, як свідчить практика, росіяни завдавали найбільшу кількість ударів по території України. Тому цього справді варто остерігатись в першу чергу,
– зазначає Мусієнко.
Щодо масового перекидання систем С-300, то це робиться виключно для того, аби прикривати ці літаки, переконаний Мусієнко.
"Після "бавовни" у Криму та випадку на аеродромі Зябрівки, окупанти вирішили так захистити повітряний простір", – додає він.
Детальніше про те, чому росіяни стягують системи С-300 навколо кордонів: дивіться відео
Вибухи у Криму – коротко
- На тимчасово окупований Кримський півострів у серпні прийшла війна, хоча в росії були впевнені, що цього не станеться. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром росіян Саки. Унаслідок "бавовни" було знищено від 8 до 24 російських літаків.
- Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.
- Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.