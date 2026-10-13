Безосновательные обвинения: Кличко ответил на вызов в Верховную Раду

В среду, 14 октября, Виталия Кличко вызвали в Верховную Раду, чтобы заслушать его доклад о подготовке столицы к отопительному сезону. Мэр Киева отверг обвинения в срыве подготовки столицы к зиме.

Он обвинил ресурсы центральной власти в попытках уничтожить местное самоуправление по надуманным причинам. Об этом политик рассказал в своих социальных сетях.

Что сказал мэр Киева?

Виталий Кличко назвал критику в свой адрес безосновательной. Он утверждает, что его обвиняют в срыве отопительного сезона, который еще не начался.

Политик отметил, что не отвечает за противовоздушную оборону столицы. Глава города обвинил центральную власть в стремлении сменить главу города.

Раздаются безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона, которые распространяют ресурсы, связанные с центральной властью,

– отметил мэр.

Кличко добавил, что такие действия направлены на дискредитацию местных властей. По его словам, отстранение глав общин сейчас происходит не только в Киеве, но и по всей стране. Мэр заявил, что около 300 руководителей городов по разным причинам отстранили от должностей, а на их место назначили глав военных администраций.

Политик отметил, что работает в чрезвычайно сложных условиях постоянных вражеских атак. Кличко подчеркнул, что делает все возможное для обеспечения жизнедеятельности города. Он заявил, что только следующие выборы смогут показать, насколько он оправдал доверие киевлян.

Напомним, что во вторник, 13 октября, народные депутаты приняли решение вызвать мэра Киева в Верховную Раду. Они хотят заслушать доклад Кличко о подготовке столицы к зиме.

Мэр уверял, что "Киев почти готов к холодам". Тогда он пояснил, что город разрабатывает дублирующую систему отопления на случай разрушения центральной инфраструктуры.

Кроме того, недавно Кличко вновь посоветовал киевлянам временно покинуть город на время холодов. Такой шаг он объяснил критической ситуацией и необходимостью сохранить жизнь в условиях постоянного террора.