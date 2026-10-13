Він звинуватив ресурси центральної влади у спробах знищити місцеве самоврядування з надуманих причин. Про це політик розповів у власних соцмережах.

Що сказав мер Києва?

Віталій Кличко назвав критику на свою адресу безпідставною. Він стверджує, що його звинувачують у зриві опалювального сезону, який ще не почався.

Політик зауважив, що не відповідає за протиповітряну оборону столиці. Міський голова звинуватив центральну владу у бажанні змінити очільника міста.

Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які розповсюджують ресурси, пов'язані з центральною владою,

– зазначив мер.

Кличко додав, що такі дії спрямовані на дискредитацію місцевої влади. За його словами, усунення голів громад зараз відбувається не лише в Києві, а й по всій країні. Мер заявив, що близько 300 очільників міст з різних причин відсторонили від посад, а на їхнє місце призначили голів військових адміністрацій.

Міський голова наголосив, що працює в надскладних умовах постійних ворожих атак. Кличко підкреслив, що робить усе можливе для забезпечення життєдіяльності міста. Він заявив, що лише наступні вибори зможуть продемонструвати, наскільки він виправдав довіру киян.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 жовтня, народні депутати вирішили викликати міського голову Києва до Верховної Ради. Вони хочуть заслухати доповідь Кличка про підготовку столиці до зими.

Мер запевняв, що Київ майже готовий до холодів. Тоді він пояснив, що місто розробляє дублювальну систему опалення на випадок руйнування центральної інфраструктури.

Окрім того, нещодавно Кличко знову радив киянам тимчасово покинути місто на період холодів. Такий крок він пояснив критичною ситуацією та необхідністю зберегти життя в умовах постійного терору.