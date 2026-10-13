Нардепы вызвали Кличко в Верховную Раду из-за проблем с подготовкой Киева к зиме
Народные депутаты вызвали мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду. Они хотят заслушать доклад мэра о подготовке города к зиме.
Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.
Что известно о вызове Кличко в Раду
Инициатором выступила народный депутат Марьяна Безуглая. Причиной она назвала проваленную подготовку города к зиме.
Решение о вызове Кличко в Верховную Раду было принято 151 депутатом. Еще 8 выступили против, 9 воздержались и 148 депутатов не голосовали.
Проинформируйте, что мы будем его ждать,
– подытожил результаты голосования спикер Руслан Стефанчук.
Напомним, что на днях столичные власти просили жителей города срочно подготовить индивидуальные запасы на случай длительных отключений света и воды. Причиной такого шага стало стремительное увеличение количества российских ударов по украинской энергетике.
Кличко, в частности, просил киевлян рассмотреть различные варианты обеспечения безопасности. Он заверил, что столица уже почти готова к отопительному сезону, но все зависит от эффективности ПВО.