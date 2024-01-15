В НАТО отреагировали на статью Bild о подготовке Альянса к войне с Россией в 2025 году

Статья, которую недавно опубликовал немецкий таблоид Bild, в которой говорится о подготовке НАТО к войне с Россией, написана на основании документа, являющегося учебным сценарием.

Об этом сообщил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс в сети Х (бывший твиттер). По его словам, издание получило в распоряжение только сценарий.

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При этом Сартс уточнил, что обучающий сценарий всегда является вымышленной ситуацией и направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.

"Сценарии ранее были полностью придуманы с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас уместнее использовать существующие страны и географические регионы", - прокомментировал Сартс.

Реакция Бундесвера

Впоследствии высказались по поводу материала и в Министерстве обороны Германии. Там подчеркнули, что ведомство занимается актуальными безопасно-политическими угрозами, среди которых собственно и угроза со стороны России.

"В принципе, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ", – заявил спикер ведомства Митко Мюллер во время брифинга.

По словам Мюллера, результаты анализа ситуации в области безопасности приводят к тому, что есть потребность в подобных планах и подготовке учений, а также в решении разместить постоянный военный контингент Бундесвера в Литве.

Спикер отметил, что военное руководство Германии вполне серьезно воспринимает угрозу и проводит обучение для повышения боеготовности Бундесвера.

В то же время Мюллер подчеркнул, что политикой страны, в частности, в рамках НАТО, остается сдерживание.

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