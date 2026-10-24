Оборудование стоимостью в миллиарды ржавеет, а Киев не готов к зиме: откровенное интервью эксперта по энергетике

Член наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая в эксклюзивном интервью для YouTube-проекта "24 Канал" рассказала о реальном состоянии подготовки энергосистемы к зиме. Она объяснила, почему у столицы огромные проблемы с водоснабжением и как украинцам действовать в случае блекаутов.

Украина приближается к зиме на фоне российских ударов по энергетике, а проблемы с подготовкой критически важной инфраструктуры могут затруднить переход через холодный период. В то же время даже предоставленное партнерами оборудование не всегда удается быстро подключить, а риски для водоснабжения и отопления остаются актуальными.

Член наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснила, насколько Украина готова к зиме, где Киев потерял время и как Россия меняет тактику ударов по энергетике. Также она рассказала, что стоит подготовить дома на случай длительных отключений электроэнергии, тепла и воды.

Как Украина и города готовились к зиме?

Премьер сообщил, что с середины июля Россия ежедневно атакует украинскую энергетику, и в целом уже произошло более 2 тысяч таких атак. В то же время он заявил, что Украина сейчас лучше подготовлена к зиме, чем раньше. Если бы этой подготовки не было, мы уже могли бы ощутить последствия в виде перебоев с электроснабжением и водоснабжением. Видите ли вы результаты этой подготовки? Какие города действительно готовы к зиме, а какие, к сожалению, не успели подготовиться должным образом?

Начнем с общей картины подготовки к зиме. Должен сказать, что мы в очередной раз начинаем готовиться несвоевременно. На мой взгляд, эту работу нужно было начинать еще в 2023 году, после первой сложной зимы, когда уже стало ясно, что враг будет использовать энергетику как оружие и открывать энергетический фронт против мирного населения Украины.

К большому сожалению, тогдашняя власть не прислушалась к экспертному сообществу, когда мы подчеркивали, что нужно делать все возможное, чтобы Украина становилась менее зависимой от больших объектов генерации электроэнергии – теплоэлектростанций, гидроэлектростанций, теплоэлектроцентралей и т. п.

Теперь перейдем к положительным моментам. Какие уроки мы извлекли из предыдущих зим и что сделали в преддверии этой?

Во-первых, мы сформировали довольно внушительный стратегический запас энергетического оборудования, необходимого для проведения ремонтных работ.

Во-вторых, накопили значительные объемы газа в наших газохранилищах. Поэтому по сравнению с предыдущими периодами проблем с этим должно быть меньше.

В-третьих, наладили работу энергетиков. У них уже есть опыт, и они понимают, что, когда, где и как нужно делать.

В то же время мы должны понимать, что враг не только увеличил количество атак на энергетические объекты, но и начал применять новую тактику. Россияне запускают один за другим целые рои дронов, что затрудняет работу наших энергетиков.

Уровень опасности вырос, а времени на проведение ремонтных работ стало меньше. Если раньше энергетики могли работать в условно безопасных условиях, то теперь таких возможностей значительно меньше.

Что касается готовности городов, то ситуация везде разная. Нет единого уровня подготовки – у каждого региона свои достижения и проблемы. Есть города, в частности Винница, которые приложили значительные усилия, чтобы минимизировать зависимость от централизованного энергоснабжения. Также большую работу в этом направлении проделали в Николаеве. Там местные власти поняли, что нужно полагаться на собственные ресурсы и создавать условия для развития децентрализованной генерации электроэнергии.

Но если говорить о Киеве, который вызывает наибольшее беспокойство, то ситуация здесь неутешительная, особенно с водоснабжением. Планы устойчивости для столицы начали разрабатывать фактически только весной – в начале лета этого года.

Сам план устойчивости был утвержден на заседании СНБО в августе, поэтому времени на его реализацию осталось немного. Чтобы обеспечить такой большой объект, как "Киевводоканал", резервным питанием, необходимо выполнить ряд работ, приобрести и настроить соответствующее оборудование. Реализация этого проекта продлится до весны следующего года.

То есть с подготовкой Киева существуют огромные проблемы. И это особенно досадно, ведь, в отличие от многих других городов и поселков, Киев имел и имеет финансовые ресурсы для реализации таких проектов. Столица не испытывает дефицита – напротив, у нее профицитный бюджет. Однако рассчитывали также на финансирование со стороны центральной власти.

И здесь мы снова сталкиваемся с проблемой задержек в работе центральной власти, которая несвоевременно принимает законы, необходимые для получения европейского финансирования. Из-за этого задерживается и поступление средств. Поэтому ситуация действительно сложная.

Есть еще один важный момент. Украина могла бы уменьшить зависимость от больших энергетических объектов благодаря строительству когенерационных установок с участием частного сектора. Но и здесь ситуация неутешительная. Насколько я понимаю, на данный момент завершаются в основном те проекты, которые начались еще в прошлом году или в начале этого.

Новые проекты фактически никто не планирует строить. Причина в том, что в марте этого года власти решили изменить правила игры, увидев сверхприбыли там, где их на самом деле не было.

Частный бизнес не может эффективно работать в условиях непредсказуемых государственных решений, которые часто меняются и сводят на нет предыдущие расчеты.

В результате новые обстоятельства фактически разрушили планы по реализации целого ряда проектов, связанных с когенерационными установками, газопоршневыми и газотурбинными объектами, которые частный бизнес пытался запустить.

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Почему Киев сталкивается с большими рисками в сфере водоснабжения?

В этом году Россия может уделить больше внимания атакам на системы водоснабжения украинских городов. Действительно ли вы ожидаете таких атак? Стоит ли украинцам уже запасаться водой и насколько сложной будет ситуация в Киеве?

Когда мы говорим о водоснабжении, нужно понимать, что существует два ключевых риска.

Первый и основной – отсутствие стабильного электроснабжения в объемах, необходимых для работы всей системы. Это огромный комплекс, через который в Киеве ежедневно должно проходить около 700 тысяч кубометров воды. "Киевводоканал" является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в столице. Когда централизованного электроснабжения недостаточно, возникают проблемы с работой насосных станций, водозаборов и т. д.

Без необходимого объема электроэнергии система не может полноценно работать, а дополнительные источники питания еще не построены. Проще говоря, недостаточно просто закупить, скажем, 10, 20 или 100 дизельных генераторов и установить их на ключевых объектах водоканала. Так эта система не работает.

Основной источник электроэнергии для Киева – Ровенская атомная электростанция. На пути от нее до столицы расположены высоковольтные подстанции, в частности с мощными трансформаторами. Когда враг совершает атаку на такие объекты, объем электроэнергии, который можно передать от источника генерации к потребителям в Киеве, может существенно, в разы, уменьшаться. Поэтому защита этих объектов имеет стратегическое значение.

Что мы делали для их защиты? Раньше строили два уровня защиты, а в течение последнего года пытались успеть до начала зимы обустроить третий. Речь идет о специальных защитных сооружениях, которые условно можно назвать саркофагами.

Однако враг начал атаковать раньше, чем мы успели защитить такими сооружениями все ключевые подстанции. Это наш главный вызов: нам не хватает защиты, которая могла бы уберечь такие объекты от ракетных атак, в частности баллистических.

Второй риск – удары непосредственно по объектам системы водоснабжения. Россияне пытались уничтожать их и в предыдущие годы, поэтому мы уже испытывали перебои с водой. Однако, на мой взгляд, полностью уничтожить эту систему врагу не удастся.

Для этого ему пришлось бы сосредоточить все свои силы на разрушении целой сети объектов, а не одного отдельного объекта. Поэтому риски здесь меньше, чем те, которые связаны с нехваткой электроэнергии.

Что делать людям?

Стоит готовиться к сценариям, которые ранее переживали, например, во Львове. Некоторое время там воду подавали по графику: один–два часа утром и один–два часа вечером. Подобные сценарии возможны и в других городах, когда графики будут действовать не только для электроснабжения, но и для водоснабжения.

Людям точно стоит иметь дома запасы питьевой воды. Речь идет не только о технической воде, но и о воде для питья. Лучше заранее приобрести несколько бутылей чистой воды, чем рассчитывать исключительно на воду из-под крана, ведь с ней также могут возникнуть проблемы.

К чему точно стоит готовиться – так это к возможным графикам водоснабжения или, по крайней мере, к периодам его отсутствия. Каждой семье нужно иметь дома запас питьевой воды.

Возможен ли новый блэкаут и каков наш план действий?

Ранее The New York Times писала, что у России есть план вывести из строя украинскую энергосистему, в частности заставить три действующие атомные электростанции – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую – остановиться, подвергая атаке распределительные подстанции. Как готовиться к такому сценарию, если он действительно реализуется? Есть ли у нас план Б, а возможно, и планы С и D?

Во-первых, такую попытку враг уже предпринял 23 ноября 2022 года. Тогда из-за ударов по ключевым подстанциям все наши атомные электростанции были отключены от энергосистемы, и в стране произошел блэкаут. Однако нам удалось восстановить работу энергосистемы, вернуться к плановым графикам и аварийным отключениям. То есть энергосистему удалось восстановить.

Во-вторых, Россия уже пыталась отключить от нашей энергосистемы Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую атомные электростанции. Тогда, пока мы ремонтировали подстанции и восстанавливали работу энергосети, электроэнергию, вырабатываемую этими АЭС, перенаправляли в Европу.

Это удалось сделать в экстренном режиме благодаря присоединению Украины к единой энергосистеме Европы. Европейские партнеры, в частности Польша, очень помогли нам в этот период.

В то же время нужно понимать, чем нынешняя ситуация отличается от предыдущих лет. Во-первых, из-за российских обстрелов из энергосистемы выбыли несколько больших потребителей электроэнергии, поскольку остановились крупные металлургические предприятия.

В результате в августе и сентябре у Украины даже возник избыток произведенной электроэнергии, которую она экспортировала в Европу. Поэтому в этом году общее потребление электроэнергии будет значительно меньше.

Во-вторых, существенно увеличилось количество объектов возобновляемой энергетики – солнечных и ветровых электростанций. Они помогали нам, в частности, в течение лета. Кроме того, наряду со строительством солнечных электростанций мы начали активнее развивать системы накопления энергии. Это большие установки, которые позволяют накапливать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, а затем отдавать ее в сеть.

Главным узким местом остается способность передавать электроэнергию по сети, особенно с правого берега на левый. На правом берегу расположены все три ключевые атомные электростанции, а также сосредоточена значительная часть объектов возобновляемой энергетики. Поэтому для нас важно защищать линии электропередач и иметь возможность быстро их ремонтировать.

Кстати, в этом году враг начал применять новую тактику – использовать дроны для повреждения и уничтожения линий электропередач. Еще один важный момент: в некоторых общинах уже реализованы проекты, позволяющие полагаться на когенерацию и местную генерацию электроэнергии вместо централизованного снабжения.

Однако таких проектов по-прежнему недостаточно. Ключевая проблема заключается в том, что в 2023 и 2024 годах мы не готовились к зиме так, как следовало бы. Мы слишком поздно осознали, что война будет продолжаться, россияне будут продолжать обстрелы, а энергетика и другие критически важные объекты станут все более приоритетными целями для врага.

Если предположить, что эта зима будет не такой морозной, как предыдущая, сможем ли мы избежать масштабных отключений электроэнергии? Или украинская энергетика все еще недостаточно восстановлена, чтобы рассчитывать на отсутствие плановых и аварийных отключений?

Нет, не сможем. Аварийные отключения уже происходят, например, в Киеве. Другое дело, что сейчас их продолжительность измеряется днями, а не неделями. Кроме того, есть города, которые подготовились значительно лучше. Там отключений будет меньше, а их продолжительность будет короче.

Можем ли мы столкнуться с полным блэкаутом? Здесь важно правильно использовать терминологию. Блэкаут – это ситуация, когда энергосистема полностью прекращает работу и не может обеспечивать потребителей электроэнергией. Именно это произошло 23 ноября 2022 года.

Но сейчас мы подготовлены значительно лучше, чем тогда. У нас есть оборудование для ремонтов, и мы уже знаем, как восстанавливать энергосистему.

Вопрос заключается в том, насколько Россия сможет увеличить количество атак на наши энергетические объекты и как быстро мы сможем их восстанавливать. С одной стороны, важно иметь достаточно средств защиты от тех самых "Шахедов", а с другой – оперативно проводить ремонтные работы после ударов.

Будем надеяться, что эта зима действительно будет не такой суровой, как предыдущая. Но мы уже должны готовиться к различным сценариям. Мы живем в условиях графиков отключений, а также сталкиваемся с аварийными отключениями, когда графики не действуют и спланировать подачу электроэнергии невозможно.

Но хочу еще раз подчеркнуть: из-за остановки больших промышленных потребителей нагрузка на энергосистему уменьшилась. В этом году нам потребуется меньше электроэнергии, чем в прошлом. Если зима будет теплее, это также снизит потребность в электроэнергии.

Кроме того, у нас есть достаточные запасы энергетического оборудования, а международные партнеры продолжают спрашивать, что нам еще не хватает. И здесь хочу сделать небольшой комментарий, который, наверное, будет не очень приятно слышать нашим зрителям.

Партнеры передали Украине оборудование общей мощностью один гигаватт, которое до сих пор не введено в эксплуатацию и не подключено к сети.

Что такое один гигаватт мощности? Это примерно мощность одного энергоблока атомной электростанции. Это также половина объема импорта электроэнергии, который мы ранее использовали для компенсации дефицита в нашей энергосистеме.

Левый берег Киева, тепло зимой и ответственность властей

Недавно "Экономическая правда" писала, что все три основные ТЭЦ Киева утратили возможность вырабатывать электроэнергию. В то же время Россия пытается разорвать так называемое энергетическое кольцо, по которому электроэнергия поступает в столицу. Откуда же тогда Киев, особенно левый берег, будет получать электроэнергию?

Необходимо защищать имеющиеся линии электропередач, подстанции и другие ключевые объекты энергетической инфраструктуры. Что касается электроэнергии, то жители левого берега, вероятно, будут ощущать ее нехватку сильнее, чем жители правого берега.

Но мы должны говорить не только об электроэнергии, но и о теплоснабжении. ТЭЦ производят не только электроэнергию, но и тепло. Поэтому чрезвычайно важно реализовывать программы по установке мобильных котельных.

В некоторых городах такие проекты уже частично или полностью реализованы. Как я уже отмечала, в Виннице и Харькове прошлая зима прошла не так тяжело, как в Киеве, в частности благодаря реализации таких проектов. Местные власти поняли, что нужно брать на себя ответственность и делать все возможное, чтобы подготовить города к подобным вызовам.

В Киеве также реализовали определенное количество таких проектов, но их недостаточно. Насколько я понимаю, имеющихся мощностей не хватит, чтобы обеспечить теплом все жилые районы, особенно многоквартирные дома. Поэтому с теплоснабжением действительно могут возникнуть проблемы.

То есть киевлянам, особенно жителям левого берега, нужно готовиться к сложной зиме. О воде мы уже поговорили. А что делать с теплом и светом? Могут ли дома, которые не успели воспользоваться программами энергоэффективности, еще как-то подготовиться? И как относиться к совету Виталия Кличко уезжать из столицы, поскольку зима будет сложной?

Это безответственный совет. Я считаю, что ни один политик не имеет права просто говорить людям, чтобы они уезжали. Если он предлагает такой выход, то должен сразу объяснить, есть ли у него фонд и средства, чтобы оплатить людям жилье в другом городе или за пределами Киева. Ведь никто не сдаст жилье бесплатно.

Показательно, что на фоне таких заявлений начала стремительно расти стоимость аренды в городах на западе Украины. С чего людям брать деньги на переезд? На что они будут жить на новом месте? Где будут работать? Что будут делать их дети? Есть огромное количество вопросов, на которые нет ответов.

Просто сказать людям "берите и уезжайте" – безответственно. Особенно когда речь идет о столице, где во время войны продолжают тратить средства на проекты по благоустройству, которые можно было бы отложить до ее завершения.

Я, например, вижу это напротив Голосеевского парка, где снимают асфальт, которым люди могли пользоваться, и складывают большие кучи новой брусчатки. Ее вполне можно было бы уложить после окончания войны. То же самое касается благоустройства парка "Наталка", строительства стеклянных мостов, замены покрытия в Харьковском массиве и повторного ремонта дорог.

Это вопрос приоритетов. Если местные власти считают более важным направлять бюджетные средства на очередные контракты по укладке брусчатки или благоустройству парков, а не на подготовку города к зиме, то возникает вопрос, насколько она осознает риски и трудности, с которыми столкнутся люди. И это действительно досадно.

Хочу также привести результаты исследования, которое недавно провел наш аналитический центр. Мы опросили более 145 общин по всей Украине. Оказалось, что большинство из них не готовы обеспечить даже резервное энергоснабжение для базовых объектов своей инфраструктуры.

Есть три основные проблемы. Первая – нехватка финансирования. Для Киева это не является определяющей проблемой, ведь столица располагает значительными финансовыми ресурсами. Однако для большинства других общин нехватка средств остается серьезным препятствием.

Вторая – недостаточное сотрудничество и координация между местными властями и областными администрациями. Третья – нехватка специалистов.

В общинах часто просто не знают, какие технические решения нужно внедрять. Представители общин просят предоставить им необходимые полномочия, компетенции и типовые решения, которые помогут понять, как действовать в нынешних условиях и обеспечивать жизнедеятельность своих городов.

Я была рада увидеть, что недавно состоялось совещание премьер-министра, Кабинета Министров и представителей общин. В то же время его провели слишком поздно – такую работу нужно было начинать раньше.

Почему оборудование мощностью 1 гигаватт до сих пор не подключено

Как так получилось, что оборудование, которое партнеры передали Украине для обеспечения энергетической устойчивости, до сих пор не введено в эксплуатацию?

Это очень интересная история, которая демонстрирует возможности наших общин. Оборудование передали конкретным общинам, но оно до сих пор стоит и, извините, покрывается ржавчиной.

Во-первых, на местах не хватает специалистов, которые могли бы подготовить документацию для подключения такого оборудования к газовым и электрическим сетям. То есть общинам просто не хватает людей, знающих, как это сделать. В этой ситуации центральная власть должна была бы провести аудит всего оборудования и выяснить, что именно не хватает общинам для его установки.

Если нет бригад или специалистов, Министерство энергетики могло бы в срочном порядке создать рабочую группу, которая круглосуточно помогала бы готовить документацию, осуществлять техническое подключение и проводить испытания оборудования.

Во-вторых, есть общины, которые готовы установить оборудование, но не имеют людей с необходимыми знаниями для его обслуживания. Ведь это не просто включить дизельный генератор. Да и с ними, кстати, у общин возникают проблемы, хотя в отчетах говорится о сотнях и тысячах закупленных генераторов.

Общины задают вполне логичные вопросы. Где взять деньги на топливо для генераторов? Кто будет обеспечивать его доставку и заправку? Кто будет обслуживать оборудование, ремонтировать его в случае неисправности?

Для этого нужны специализированные службы, а если привлекать сторонние организации, за их услуги придется платить. И мы снова возвращаемся к вопросу финансирования.

Но здесь есть еще один интересный момент. Оказывается, деньги есть. Одним из источников финансирования могут быть государственные банки, и для нас это также стало неким открытием. Буквально несколько дней назад мы провели совместное мероприятие с участием представителей местных общин, Ассоциации городов Украины и трех государственных банков – Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка. Все три банка имеют кредитные программы, которыми общины могут воспользоваться для установки когенерационных установок и солнечных электростанций, а также для замены устаревшего оборудования в котельных.

Речь идет о оборудовании еще 1950-х, 1960-х и 1970-х годов, модернизация которого помогла бы эффективнее использовать энергетические ресурсы. Как вы думаете, сколько общин из примерно 1700 воспользовались этими кредитными программами?

По нашим данным, всего 100. И это несмотря на то, что стоимость кредитов составляет ориентировочно от 1% до 7% годовых, предусмотрены длительные сроки кредитования, а также возможность привлечь грантовые средства, которые не нужно возвращать.

Почему так мало общин воспользовались этими возможностями? В частности, из-за недостатка компетенций на местах. Если бы правительство проделало такую же работу, какую мы провели в нашем аналитическом центре, то обратилось бы к общинам с вопросами о том, почему им не хватает чего-то и какие проблемы возникают при подготовке к зиме и реализации планов устойчивого развития. Тогда можно было бы увидеть общую картину и определить конкретные решения.

Например, если главная проблема – финансирование, нужно выяснить, какие доноры могут помочь общинам. Если донорских средств недостаточно, стоит предлагать банковское финансирование и помогать привлекать кредиты. Но это должна быть совместная работа центральных и местных властей.

Если общинам не хватает компетенций, их нужно развивать и распространять соответствующий опыт по всей Украине. Нельзя ожидать, что каждая сельская или поселковая община будет иметь собственных финансистов и экономистов, которые смогут самостоятельно подготовить все документы для кредитной заявки.

Решения есть. Проблема в том, что мы внедряем их несвоевременно и не используем в полной мере те возможности, которые уже имеем.

Есть еще и страх брать на себя ответственность: принять решение, предпринять необходимые шаги, а затем столкнуться с претензиями из-за того, что ты проявил инициативу. К сожалению, в таких условиях мы и живем.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.