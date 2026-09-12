Зима будет тяжелой, но Украина готова к ней лучше, чем в прошлом году, – Корецкий

Предстоящая зима станет главным испытанием для украинского правительства из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Премьер-министр Сергей Корецкий признал, что полностью защитить все энергообъекты невозможно, однако Украина подготовилась лучше, чем в прошлом году.

Об этом он заявил во время выступления на международной конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как Украина готовится к новым ударам?

По словам Корецкого, переживание зимы является главным вызовом для правительства.

Безусловно, зима – главный вызов. И мы все готовимся к этому. Есть план устойчивости, защищаем активы и энергетическую инфраструктуру. Готовим децентрализованные средства обеспечения жизнедеятельности регионов, городов, областей. И это главная задача,

– сказал премьер.

В то же время глава правительства признал, что полностью защитить все энергетические объекты от российских ударов невозможно.

"Защитить все в полной мере невозможно. Это понятно. Однако мы значительно лучше подготовлены к этим атакам, чем прошлой зимой", – подчеркнул Корецкий.

Премьер отметил, что правительство готовится к различным сценариям развития событий, в том числе и к самым худшим.

Поэтому правительство и все прилагают максимум усилий для того, чтобы действовать и знать план: и Б, и С, и, возможно, самые худшие из всех возможных. Лучше быть подготовленным, знать все такие варианты, чем подвергнуться неожиданной атаке в той или иной сфере,

– резюмировал Корецкий.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре этой зимой. По его словам, Россия может пытаться устраивать блэкауты в Украине. В таком случае украинская сторона будет готовить ответ на российские атаки.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится повторять гуманитарные катастрофы, которые создает Россия. Дипломатические переговоры остаются альтернативой взаимным ударам. Среди возможных шагов он назвал полное разблокирование Черного моря и энергетическое перемирие.