Подготовка визита Зеленского в США уже на финишной прямой, – посол Украины в США

Подготовку встречи президента с главой Белого дома Джо Байденом почти завершили. Чтобы обсудить детали, Вашингтон посетили глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба.

О том, как в Соединенных Штатах готовятся к визиту Зеленского рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что Ермак и Кулеба провели два продуктивных дня в столице США.

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Встречи с Саливаном и Блинкеном были продуктивны

Маркарова заверила, встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном были продуктивны.

Наша цель – углубление стратегического партнерства Украины и США реальными совместными инициативами в защите суверенитета и территориальной целостности, в повышении безопасности в Украине и регионе, увеличении нашей военной способности,

– пояснила госпожа посол.

Также Ермак и Кулеба встретились с сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викером, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардиным и конгрессменом Брэдом Шерманом. Они еще раз очертили совместные планы, основанные на прочной двухпартийной поддержке Украины.

Теперь будет три недели "тихой дипломатии"

Теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита номер 1,

– добавила Маркарова.

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Зеленский посетит США 30 августа

Отметим, что президент Зеленский посетит США 30 августа. Пригласил украинского главу государства непосредственно сам президент Джо Байден во время телефонного разговора в июне. Сначала предполагали, что встреча состоится в конце июля – начале августа. 21 июля Белый дом объявил окончательную дату визита.