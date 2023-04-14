Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, украинские защитники начнут наступление при трех условиях.
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Что такое "туман войны"
Роман Свитан подчеркнул, что наблюдаемое сейчас – это нормально.
Перед любым наступлением поднимается так называемый "туман войны" для того, чтобы скрыть реальную картину наступательных войск, направлений, расположения сил и средств, резервов и конечной цели,
– убежден он.
По его мнению, важна именно конечная цель, потому что война – это математика, где все шаги подробно рассчитываются. Поэтому разная информация о контрнаступлении предназначена для сокрытия реальных целей.
"Она работает на нас. То есть вброс такого уровня информации в информационное поле доводит до седых волос аналитиков России", – подчеркнул военный эксперт.
По его словам, они просто не могут ничего выяснить из тех данных, которые распространяются по сети.
Роман Свитан рассказал, почему перед контрнаступлением сохраняется информационная тишина: смотрите видео
Для контрнаступления нужно три вещи
Роман Свитан убежден, что следует правильно воспринимать информацию вокруг нас.
Наступление начнется как только нам позволить 3 условия. Первое условие – наличие сил и средств. Вторая погода, которая очень сильно влияет на эти движения. И третье условие – обещания партнеров по поддержке динамики поставок нам вооружения,
– сосредоточил внимание он.
По его мнению, важно не только то, как мы начнем контрнаступление, но и то, как мы его будем продолжать и как планируем заканчивать.
Не менее важны погодные условия. Важно, чтобы земля просохла для продвижения нашей колесной техники. В период конец апреля – начало мая, это может занять около 5 дней.
"Слив секретных документов" о контрнаступлении ВСУ: основное
- Сетью стали распространяться секретные документы, которые якобы раскрывают данные подготовки ВСУ к весеннему контрнаступлению.
- Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Впрочем, все же в Пентагоне не исключают мысли о том, что данные были секретными.
- Аналитики CNN объяснили, что вероятная "утечка документов" заставила Пентагон ограничить доступ к определенным данным.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Москва пытается разными способами сорвать украинское контрнаступление.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и государств-членов НАТО. По его мнению, это враждебная ИПСО.