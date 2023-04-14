Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, украинские защитники начнут наступление при трех условиях.

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Что такое "туман войны"

Роман Свитан подчеркнул, что наблюдаемое сейчас – это нормально.

Перед любым наступлением поднимается так называемый "туман войны" для того, чтобы скрыть реальную картину наступательных войск, направлений, расположения сил и средств, резервов и конечной цели,

– убежден он.

По его мнению, важна именно конечная цель, потому что война – это математика, где все шаги подробно рассчитываются. Поэтому разная информация о контрнаступлении предназначена для сокрытия реальных целей.

"Она работает на нас. То есть вброс такого уровня информации в информационное поле доводит до седых волос аналитиков России", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, они просто не могут ничего выяснить из тех данных, которые распространяются по сети.

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Для контрнаступления нужно три вещи

Роман Свитан убежден, что следует правильно воспринимать информацию вокруг нас.

Наступление начнется как только нам позволить 3 условия. Первое условие – наличие сил и средств. Вторая погода, которая очень сильно влияет на эти движения. И третье условие – обещания партнеров по поддержке динамики поставок нам вооружения,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, важно не только то, как мы начнем контрнаступление, но и то, как мы его будем продолжать и как планируем заканчивать.

Не менее важны погодные условия. Важно, чтобы земля просохла для продвижения нашей колесной техники. В период конец апреля – начало мая, это может занять около 5 дней.

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